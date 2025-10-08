Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру

Татьяна Бережная, исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, в ближайшее время может быть назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики. Ее кандидатура была одобрена во время заседания фракции "Слуга народа". Об этом рассказала журналисту УНН заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Только что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины - министра культуры Украины - сообщила Кравчук.

Она добавила, что голосование за кандидатуру Бережной состоится во время следующей пленарной недели.

Справка

36-летняя Татьяна Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года — после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

Ранее Бережная, являющаяся юристом и адвокатом по образованию, с 2022 года работала заместителем Свириденко в качестве министра экономики. В ее зону ответственности входила политика в сфере труда и занятости, реформирование трудовой сферы, создание рабочих мест, интеграция ветеранов на рынке труда.

Во время Всемирной выставки Expo-2025 в японском городе Осака Бережная была генеральным комиссаром от Украины. Она отвечала за представление Украины и ее национального павильона.

Бережная получила высшее образование в Киево-Могилянской академии. Она имеет дипломы бакалавра права и магистра правоведения. Стажировалась в парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы. Училась в Украинской школе политических студий и Киевской школе экономики по направлению GR (специалист по вопросам взаимодействия с властью), в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

В 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS), получив квалификацию по направлению Управление и администрирование.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы, а вместо него назначил бывшего министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.