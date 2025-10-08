$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 9754 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 13803 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
10:08 • 18778 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 18704 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 18751 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 17782 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21022 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19146 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17494 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 62137 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярные новости
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны8 октября, 04:41 • 27147 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 37274 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19263 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 13958 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9230 просмотра
публикации
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 9754 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 7324 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 13804 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 9724 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 18779 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Польша
Черниговская область
Германия
Тернопольская область
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 19465 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 40592 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 43663 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 95153 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 89839 просмотра
Актуальное
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
Хранитель

Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру

Киев • УНН

 • 9738 просмотра

Татьяна Бережная, исполняющая обязанности министра культуры, может возглавить должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике. Ее кандидатуру одобрила фракция "Слуга народа", голосование ожидается на следующей пленарной неделе.

Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру

Татьяна Бережная, исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, в ближайшее время может быть назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики. Ее кандидатура была одобрена во время заседания фракции "Слуга народа". Об этом рассказала журналисту УНН заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Только что фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Татьяны Бережной на должность Вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины - министра культуры Украины 

- сообщила Кравчук.

Она добавила, что голосование за кандидатуру Бережной состоится во время следующей пленарной недели.

Справка

36-летняя Татьяна Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года — после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

Ранее Бережная, являющаяся юристом и адвокатом по образованию, с 2022 года работала заместителем Свириденко в качестве министра экономики. В ее зону ответственности входила политика в сфере труда и занятости, реформирование трудовой сферы, создание рабочих мест, интеграция ветеранов на рынке труда.

Во время Всемирной выставки Expo-2025 в японском городе Осака Бережная была генеральным комиссаром от Украины. Она отвечала за представление Украины и ее национального павильона.

Бережная получила высшее образование в Киево-Могилянской академии. Она имеет дипломы бакалавра права и магистра правоведения. Стажировалась в парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы. Училась в Украинской школе политических студий и Киевской школе экономики по направлению GR (специалист по вопросам взаимодействия с властью), в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE).

В 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора при Киево-Могилянской бизнес-школе (KMBS), получив квалификацию по направлению Управление и администрирование.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы, а вместо него назначил бывшего министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.

Павел Зинченко

ПолитикаКультурапубликации
Слуга народа
Киевская школа экономики
Совет Европы
Канада
Япония
Владимир Зеленский
Украина