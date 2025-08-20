Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 14572 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 15351 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 28794 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 108136 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 42948 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 42329 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 41456 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 169392 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 143230 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 125568 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 10188 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 11633 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 31094 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 22051 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 20141 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 9118 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
08:14 • 108175 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 4674 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 3776 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 6046 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 20429 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 31451 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Президент Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи. Замість нього призначено колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.

Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, а замість нього призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.

Про це пише УНН з посиланням на відповідні укази Президента.

Деталі

Указом №602/2025, Президент звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи.Водночас указом №603/2025, на цю посаду призначено Миколу Точицького.

Доповнення

В грудні 2019 року Президент Зеленський призначив Бориса Тарасюка Постійним представником України при Раді Європи.У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

У липні цього року Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України, що автоматично означало звільнення всіх міністрів, у тому числі і Точицького.

Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, проте нового міністрів культури не було призначено.

Наразі Мінкульт у статусі в.о. очолює Тетяна Бережна

Павло Башинський

Політика
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України
Юлія Свириденко
Рада Європи
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль