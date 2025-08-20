Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи. Замість нього призначено колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, а замість нього призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.
Про це пише УНН з посиланням на відповідні укази Президента.
Деталі
Указом №602/2025, Президент звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи.Водночас указом №603/2025, на цю посаду призначено Миколу Точицького.
Доповнення
В грудні 2019 року Президент Зеленський призначив Бориса Тарасюка Постійним представником України при Раді Європи.У вересні 2024 року Верховна Рада призначила Миколу Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
У липні цього року Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України, що автоматично означало звільнення всіх міністрів, у тому числі і Точицького.
Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, проте нового міністрів культури не було призначено.
Наразі Мінкульт у статусі в.о. очолює Тетяна Бережна.