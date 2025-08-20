Экс-министр культуры Точицкий стал постпредом Украины при Совете Европы

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 12348 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 13488 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 25626 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 100648 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 40352 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 40382 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 39727 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 165518 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 141206 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 124049 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1м/с
41%
745мм
Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске07:31 • 7770 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 10176 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 28359 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 20272 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 17818 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 6188 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 12370 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 25659 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 100728 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 165560 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Скотт Бессент
Игорь Гарбарук
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Харьков
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 2866 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 2166 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 4528 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 18029 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 28589 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Лекарственные средства
Гривна
Фокс Ньюс
Нефть

Экс-министр культуры Точицкий стал постпредом Украины при Совете Европы

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы. Вместо него назначен бывший министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

Экс-министр культуры Точицкий стал постпредом Украины при Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы, а вместо него назначил бывшего министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.

Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.

Детали

Указом №602/2025 Президент уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы. В то же время указом №603/2025 на эту должность назначен Николай Точицкий.

Дополнение

В декабре 2019 года Президент Зеленский назначил Бориса Тарасюка Постоянным представителем Украины при Совете Европы. В сентябре 2024 года Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В июле этого года Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что автоматически означало увольнение всех министров, в том числе и Точицкого.

Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко, однако новый министр культуры не был назначен.

Сейчас Минкульт в статусе и.о. возглавляет Татьяна Бережная

Павел Башинский

Политика
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Юлия Свириденко
Совет Европы
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль