Экс-министр культуры Точицкий стал постпредом Украины при Совете Европы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы, а вместо него назначил бывшего министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого.
Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы Президента.
Детали
Указом №602/2025 Президент уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы. В то же время указом №603/2025 на эту должность назначен Николай Точицкий.
Дополнение
В декабре 2019 года Президент Зеленский назначил Бориса Тарасюка Постоянным представителем Украины при Совете Европы. В сентябре 2024 года Верховная Рада назначила Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.
В июле этого года Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что автоматически означало увольнение всех министров, в том числе и Точицкого.
Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко, однако новый министр культуры не был назначен.
Сейчас Минкульт в статусе и.о. возглавляет Татьяна Бережная.