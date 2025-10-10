$41.510.10
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 14807 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 14544 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 14102 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35 • 19062 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 29126 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 32773 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 17929 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18588 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 18309 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной

Киев • УНН

 • 4094 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.

Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной

Премьер-министром Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде девятого созыва, премьер-министром Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины 

- написал Стефанчук.

По его словам, парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.

Напомним

Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года — после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в комментарии УНН рассказала, что Бережная, исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, в ближайшее время может быть назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики. Ее кандидатура была одобрена во время заседания фракции "Слуга народа".

Павел Башинский

