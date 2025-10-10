Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Парламент рассмотрит это представление в установленном порядке.
По предложению депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", которая имеет права коалиции депутатских фракций в Верховной Раде девятого созыва, премьер-министром Юлией Свириденко внесено представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины - министром культуры Украины
По его словам, парламент в установленном порядке рассмотрит это представление.
Напомним
Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года — после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.
Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в комментарии УНН рассказала, что Бережная, исполняющая обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций, в ближайшее время может быть назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики. Ее кандидатура была одобрена во время заседания фракции "Слуга народа".