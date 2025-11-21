GET Business Festival 2025: нові стратегії українського бізнесу та кейси від топів ринку

$42.150.06
48.520.22
ukenru
10:22 • 1260 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15694 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23373 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33313 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20508 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23832 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24752 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22285 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29673 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46293 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
100%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 17647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20018 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 10267 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15159 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 7754 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15401 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 33306 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 55109 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 68460 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 75319 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 2196 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20235 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 37293 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 51214 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 73101 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Опалення

GET Business Festival 2025: нові стратегії українського бізнесу та кейси від топів ринку

Київ • УНН

 • 104 перегляди

18 листопада Delo.ua та Ekonomika+ провели GET Business Festival 2025, де 1500 підприємців, інвесторів та топменеджерів обговорили ведення бізнесу в нестабільних умовах. Понад 100 спікерів на трьох сценах торкнулися цифрової трансформації, масштабування виробництва та партнерства.

GET Business Festival 2025: нові стратегії українського бізнесу та кейси від топів ринку

18 листопада ділове медіа Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрали  1500 підприємців, інвесторів та топменеджерів на GET Business Festival 2025. На трьох сценах одночасно відбувалися дискусії та воркшопи: понад 100 спікерів обговорювали ведення бізнесу в нестабільних умовах, цифрову трансформацію, масштабування виробництва та партнерства. Цьогоріч фестиваль був присвячений 20-річчю Delo.ua — зростанню та перемогам разом з українським бізнесом. Головну сцену вже традиційно модерував ведучий "1+1 Україна", кінопродюсер Юрій Горбунов.

Головну сцену фестивалю відкрила панель "Бізнес трансформується" за участі І. Смілянського (Укрпошта), О. Водовіза (Група Метінвест), І. Кабузенка (Ward Howell Ukraine), Ю. Плієвої (Apple Consulting®) та Т. Смірнової (Ekonomika+). Топменеджер Групи Метінвест розповів про ризики та можливості для українського бізнесу у ЄС. Головне побажання виданню delo.ua у майбутньому дав Ігор Смілянський (Укрпошта): "Нехай перед редакцією постає лише питання, який саме успіх бізнесу висвітлювати на шпальтах".

Експертна розмова з Д. Гетманцевим (Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики) торкнулася пріоритетів податкової та фінансової політики. Є. Глібовицький (Інститут фронтиру) окреслив ключові суспільні трансформації, що формують майбутнє України, а спікери панелі "Велика відбудова" С. Сухомлин (Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України), О. Шуляк (голова комітету ВР з питань державної влади та містобудування, голова партії "Слуга народу"), А. Амелін (Український інститут майбутнього) за модерації Н. Островської (ТСН)  обговорили стратегії відновлення країни та роль бізнесу у цьому процесі.

Аналітикою про циркулярну економіку поділився А. Васильєв (OLX e-com Європа): "Циркулярна економіка набирає обертів в Європі, бо вона більш доступна і здатна забезпечити сталий розвиток через 2 та 3 життя продуктів".

Виступ А. Телюпи (Мінекономіки, довкілля та сільського господарства) висвітлив роль державних програм у стимулюванні попиту на українські товари та розвитку регіонального бізнесу. Під час дискусії "482: зроблено в Україні" К. Загорій ("Дарниця", Zagoriy Foundation), Є. Синельников (режисер-постановник, телеведучий), Т. Козонов (Foundation Coffee Roasters), Б. Точка (MOVA Brewing Co), М. Авдєєва ("Арсенал Страхування") та Т. Шерман (Academy DTEK) висвітлили кейси українських виробництв, що вистояли у найскладніші часи та продовжують зростати не лише всередині країни, а й за її межами. "Якщо ви бачите когось на ринку, хто дійсно сильний, він має бути з вами. Інакше він посилить когось іншого", — наголосила Катерина Загорій.

"Практичний гайд для МСБ" від О. Кия (ПриватБанк),  Д. Іванченко (NOVUS), М. Безрука ("Аврора"), Д. Танька ("ЕПІЦЕНТР К") на кейсах продемонстрував, як МСБ вибудовувати співпрацю з національними ритейлерами та знаходити можливості для зростання у великих мережах. "На сьогоднішній день локальний виробник є стратегічним партнером стійкості країни", — наголосила Дарія Іванченко. "Подивіться, що продається на полицях у великих ритейлерів. Якщо ці товари ще не виробляються в Україні, ви можете зайняти конкурентну нішу", — наполягав Максим Безрук.

"Ми мріємо про партнерів з малого бізнесу, тому шукаємо такі рішення, щоб наші клієнти з МСБ могли швидко зайти у партнерство з великим бізнесом, маючи некредитні активи", — розповів Олег Кий.

У межах дискусії "Гроші і можливості — точка перетину Україна"  спікери А. Масло (INVESTUDIO), Р. Магомедов (Нацкомісія з цінних паперів), Г. Шувалова (Horizon Capital), О. Чорний (Zeminvest) за модерування М. Пацана (Learn to Earn Global) говорили про готовність великого бізнесу відкривати приватним інвесторам галузі з високим інвестиційним потенціалом (нерухомість, земля, енергетика) та нові моделі інвестування.

Дискусія "Підприємницькі фінанси: практика воєнного часу" присвятила увагу взаємодії бізнесу та банків у складних умовах. Модератор А. Дубас (Асоціація українських банків) разом зі спікерами О. Шпиркою (Райффайзен Банк), Ю. Жулановою (Ощадбанк), О. Поляком (ТАСКОМБАНК) та Я. Шумуновою (Sense Bank) обговорили адаптацію до воєнних ризиків та нові вимоги фінансового моніторингу. Олена Шпирка підкреслила: "Якщо фінансовий моніторинг до вас прийшов, перше, що важливо, — це швидкість. Ви маєте чесно і швидко відповісти на його запити".

Модераторка О. Духніч (Інститут фронтиру) панелі "Люди, бізнес і реальність 2025" разом зі спікерами І. Пасечник (ALVIVA GROUP), Т. Ніколовою (благодійний фонд "Життєлюб"), Ю. Жовтяк (Державна служба зайнятості), С. Савицьким (KSE ProfTech) та О. Бабичем (ДІЛА) обговорили трансформацію цінностей праці, очікування молоді, нові моделі зайнятості, мотивації та навчання, які формують сучасний ринок праці.

На сцені бізнес-розвитку О. Солодчук (Банк "Кредит Дніпро") поділилася практичними порадами з фінансування для МСБ: "Щодня ми працюємо з потребами малого бізнесу та знаємо, як побудувати фінансовий імунітет, що витримає будь-які виклики". Панельна дискусія "Соціальна відповідальність під час війни: нові сенси і підходи" висвітлила трансформацію ролі компаній у підтримці людей та громад під час війни. Модераторка О. Рудюк (American University Kyiv) разом зі спікерами Я. Гончаренко (Starlight Media), А. Шуваловим (Благодійний фонд Сергія Притули) та А. Джагарян (L’Oréal Україна) обговорили, як бізнеси поєднують комерційні цілі зі сталим соціальним впливом.  

Панель "Гранти, кредити і навчання для підприємців: як змінюється ландшафт можливостей" у складі А. Севастюк (VisionFund Ukraine), І. Харченка (ГУРТ), Ю. Скічко ("Алеф Строй"), О. Грушецького (Офіс з розвитку підприємництва та експорту), Н. Зеленська (Київський міський центр зайнятості) та П. Мороза (МХП) продемонструвала, як змінюються пріоритети донорів та де бізнесу сьогодні шукати реальні можливості.

Третя сцена фестивалю була присвячена маркетинговим стратегіям та кейсам з підвищення ефективності маркетингу без великих бюджетів, покращення клієнтського досвіду і впровадження інновацій. Зокрема, В. Варениця (1+1 media) підкреслив, що телебачення продовжує трансформуватися у мультиканальну цифрову платформу й еволюція триває. А учасники дискусії "Диджитал-трансформація МСБ: від TikTok до ШІ-рішень" Д. Черкашина (HAVAS Red), В. Середа ("Сенс"), Е. Коченко (Flyer One Ventures), В. Толочина (MEGOGO), Д. Самолюк ("Ми — Україна"), Віталій Старомінський (SOCAR) та П. Майко ("Хочу гратися") окреслили актуальні інструменти цифрового зростання: від вибору ефективних каналів просування та автоматизації продажів до роботи з шортвідео, соцкомерцією, маркетплейсами та ШІ. 

Сцени маркетингових стратегій та бізнес-розвитку модерували ведучі фестивалю Ірина Прокоф’єва (ведуча 1+1 media, спеціальна кореспондентка "ТСН. Тиждень") та Наталі Солонік, ведуча проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

Організатори, бізнес/медіа бюро Ekonomika+ та лідер ділового контенту Delo.ua, вдячні: 

  • генеральному партнеру — «OLX Україна»,
    • головному партнеру — Visa |ПриватБанк,
      • генеральному інформаційному партнеру — 1+1 media.

        А також цифровому партнеру Linkos Group, партнеру AB InBev Efes Ukraine, кавовому партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру "Моршинська", ігристому партнеру Latinium, солодким партнерам БКК, ALVIVA GROUP, смачному партнеру Lantmannen AXA, алкогольному партнеру Zubrowka, партнеру ліпших пригод "Пʼяна Вишня".  

        Медіапартнерам: "Ми — Україна", "Ми — Україна+ ", Mediafusion, Starlight Media,  live marketing,  ADV.expert, медійному холдингу "Апостроф",  Infovision, "Київ 24", рекламному  холдингу Megapolis+, ВС Медіа, dsnews.ua, kosht.media, logist.fm, UA.NEWS, trueua, 44ua, UNN, Burda media Ukraine, HiTech Expert, Kyiv1, Liga Zakon, Marketer.ua, Economist, Founder, budynok.com.ua, Cases, "Главком", "Комерсант український", "Експерт", "Економічні новини", "Перший бізнесовий",  Mind.ua, HR Liga,WorkSafe.UA, Європейській Бізнес Асоціації, Асоціації українських банків, Асоціації креативних індустрій України (CIAU). agronaut.com.ua, agroauto.com.ua,  НафтоРинок.

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Енергетика
        Режисер
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Дарниця (фармацевтична компанія)
        Дарницький район
        Олена Шуляк
        Данило Гетманцев
        Ощадбанк
        ПриватБанк
        благодійність
        Слуга народу
        Київська школа економіки
        ПрАТ МХП
        Укрпошта
        Європа
        Україна