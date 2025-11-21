GET Business Festival 2025: нові стратегії українського бізнесу та кейси від топів ринку

18 листопада ділове медіа Delo.ua та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ зібрали 1500 підприємців, інвесторів та топменеджерів на GET Business Festival 2025. На трьох сценах одночасно відбувалися дискусії та воркшопи: понад 100 спікерів обговорювали ведення бізнесу в нестабільних умовах, цифрову трансформацію, масштабування виробництва та партнерства. Цьогоріч фестиваль був присвячений 20-річчю Delo.ua — зростанню та перемогам разом з українським бізнесом. Головну сцену вже традиційно модерував ведучий "1+1 Україна", кінопродюсер Юрій Горбунов.

Головну сцену фестивалю відкрила панель "Бізнес трансформується" за участі І. Смілянського (Укрпошта), О. Водовіза (Група Метінвест), І. Кабузенка (Ward Howell Ukraine), Ю. Плієвої (Apple Consulting®) та Т. Смірнової (Ekonomika+). Топменеджер Групи Метінвест розповів про ризики та можливості для українського бізнесу у ЄС. Головне побажання виданню delo.ua у майбутньому дав Ігор Смілянський (Укрпошта): "Нехай перед редакцією постає лише питання, який саме успіх бізнесу висвітлювати на шпальтах".

Експертна розмова з Д. Гетманцевим (Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики) торкнулася пріоритетів податкової та фінансової політики. Є. Глібовицький (Інститут фронтиру) окреслив ключові суспільні трансформації, що формують майбутнє України, а спікери панелі "Велика відбудова" С. Сухомлин (Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України), О. Шуляк (голова комітету ВР з питань державної влади та містобудування, голова партії "Слуга народу"), А. Амелін (Український інститут майбутнього) за модерації Н. Островської (ТСН) обговорили стратегії відновлення країни та роль бізнесу у цьому процесі.

Аналітикою про циркулярну економіку поділився А. Васильєв (OLX e-com Європа): "Циркулярна економіка набирає обертів в Європі, бо вона більш доступна і здатна забезпечити сталий розвиток через 2 та 3 життя продуктів".

Виступ А. Телюпи (Мінекономіки, довкілля та сільського господарства) висвітлив роль державних програм у стимулюванні попиту на українські товари та розвитку регіонального бізнесу. Під час дискусії "482: зроблено в Україні" К. Загорій ("Дарниця", Zagoriy Foundation), Є. Синельников (режисер-постановник, телеведучий), Т. Козонов (Foundation Coffee Roasters), Б. Точка (MOVA Brewing Co), М. Авдєєва ("Арсенал Страхування") та Т. Шерман (Academy DTEK) висвітлили кейси українських виробництв, що вистояли у найскладніші часи та продовжують зростати не лише всередині країни, а й за її межами. "Якщо ви бачите когось на ринку, хто дійсно сильний, він має бути з вами. Інакше він посилить когось іншого", — наголосила Катерина Загорій.

"Практичний гайд для МСБ" від О. Кия (ПриватБанк), Д. Іванченко (NOVUS), М. Безрука ("Аврора"), Д. Танька ("ЕПІЦЕНТР К") на кейсах продемонстрував, як МСБ вибудовувати співпрацю з національними ритейлерами та знаходити можливості для зростання у великих мережах. "На сьогоднішній день локальний виробник є стратегічним партнером стійкості країни", — наголосила Дарія Іванченко. "Подивіться, що продається на полицях у великих ритейлерів. Якщо ці товари ще не виробляються в Україні, ви можете зайняти конкурентну нішу", — наполягав Максим Безрук.

"Ми мріємо про партнерів з малого бізнесу, тому шукаємо такі рішення, щоб наші клієнти з МСБ могли швидко зайти у партнерство з великим бізнесом, маючи некредитні активи", — розповів Олег Кий.

У межах дискусії "Гроші і можливості — точка перетину Україна" спікери А. Масло (INVESTUDIO), Р. Магомедов (Нацкомісія з цінних паперів), Г. Шувалова (Horizon Capital), О. Чорний (Zeminvest) за модерування М. Пацана (Learn to Earn Global) говорили про готовність великого бізнесу відкривати приватним інвесторам галузі з високим інвестиційним потенціалом (нерухомість, земля, енергетика) та нові моделі інвестування.

Дискусія "Підприємницькі фінанси: практика воєнного часу" присвятила увагу взаємодії бізнесу та банків у складних умовах. Модератор А. Дубас (Асоціація українських банків) разом зі спікерами О. Шпиркою (Райффайзен Банк), Ю. Жулановою (Ощадбанк), О. Поляком (ТАСКОМБАНК) та Я. Шумуновою (Sense Bank) обговорили адаптацію до воєнних ризиків та нові вимоги фінансового моніторингу. Олена Шпирка підкреслила: "Якщо фінансовий моніторинг до вас прийшов, перше, що важливо, — це швидкість. Ви маєте чесно і швидко відповісти на його запити".

Модераторка О. Духніч (Інститут фронтиру) панелі "Люди, бізнес і реальність 2025" разом зі спікерами І. Пасечник (ALVIVA GROUP), Т. Ніколовою (благодійний фонд "Життєлюб"), Ю. Жовтяк (Державна служба зайнятості), С. Савицьким (KSE ProfTech) та О. Бабичем (ДІЛА) обговорили трансформацію цінностей праці, очікування молоді, нові моделі зайнятості, мотивації та навчання, які формують сучасний ринок праці.

На сцені бізнес-розвитку О. Солодчук (Банк "Кредит Дніпро") поділилася практичними порадами з фінансування для МСБ: "Щодня ми працюємо з потребами малого бізнесу та знаємо, як побудувати фінансовий імунітет, що витримає будь-які виклики". Панельна дискусія "Соціальна відповідальність під час війни: нові сенси і підходи" висвітлила трансформацію ролі компаній у підтримці людей та громад під час війни. Модераторка О. Рудюк (American University Kyiv) разом зі спікерами Я. Гончаренко (Starlight Media), А. Шуваловим (Благодійний фонд Сергія Притули) та А. Джагарян (L’Oréal Україна) обговорили, як бізнеси поєднують комерційні цілі зі сталим соціальним впливом.

Панель "Гранти, кредити і навчання для підприємців: як змінюється ландшафт можливостей" у складі А. Севастюк (VisionFund Ukraine), І. Харченка (ГУРТ), Ю. Скічко ("Алеф Строй"), О. Грушецького (Офіс з розвитку підприємництва та експорту), Н. Зеленська (Київський міський центр зайнятості) та П. Мороза (МХП) продемонструвала, як змінюються пріоритети донорів та де бізнесу сьогодні шукати реальні можливості.

Третя сцена фестивалю була присвячена маркетинговим стратегіям та кейсам з підвищення ефективності маркетингу без великих бюджетів, покращення клієнтського досвіду і впровадження інновацій. Зокрема, В. Варениця (1+1 media) підкреслив, що телебачення продовжує трансформуватися у мультиканальну цифрову платформу й еволюція триває. А учасники дискусії "Диджитал-трансформація МСБ: від TikTok до ШІ-рішень" Д. Черкашина (HAVAS Red), В. Середа ("Сенс"), Е. Коченко (Flyer One Ventures), В. Толочина (MEGOGO), Д. Самолюк ("Ми — Україна"), Віталій Старомінський (SOCAR) та П. Майко ("Хочу гратися") окреслили актуальні інструменти цифрового зростання: від вибору ефективних каналів просування та автоматизації продажів до роботи з шортвідео, соцкомерцією, маркетплейсами та ШІ.

Сцени маркетингових стратегій та бізнес-розвитку модерували ведучі фестивалю Ірина Прокоф’єва (ведуча 1+1 media, спеціальна кореспондентка "ТСН. Тиждень") та Наталі Солонік, ведуча проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

