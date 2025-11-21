GET Business Festival 2025: новые стратегии украинского бизнеса и кейсы от топов рынка

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5282 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9220 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12418 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20219 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27227 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39455 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22328 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24852 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25213 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22445 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5278 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 12416 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22427 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39454 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6072 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25909 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39163 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53040 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74872 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

GET Business Festival 2025: новые стратегии украинского бизнеса и кейсы от топов рынка

Киев • УНН

 • 814 просмотра

18 ноября Delo.ua и Ekonomika+ провели GET Business Festival 2025, где 1500 предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров обсудили ведение бизнеса в нестабильных условиях. Более 100 спикеров на трех сценах затронули цифровую трансформацию, масштабирование производства и партнерства.

GET Business Festival 2025: новые стратегии украинского бизнеса и кейсы от топов рынка

18 ноября деловое медиа Delo.ua и бизнес/медиа бюро Ekonomika+ собрали 1500 предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров на GET Business Festival 2025. На трех сценах одновременно проходили дискуссии и воркшопы: более 100 спикеров обсуждали ведение бизнеса в нестабильных условиях, цифровую трансформацию, масштабирование производства и партнерства. В этом году фестиваль был посвящен 20-летию Delo.ua — росту и победам вместе с украинским бизнесом. Главную сцену уже традиционно модерировал ведущий "1+1 Украина", кинопродюсер Юрий Горбунов.

Главную сцену фестиваля открыла панель "Бизнес трансформируется" с участием И. Смелянского (Укрпочта), О. Водовиза (Группа Метинвест), И. Кабузенко (Ward Howell Ukraine), Ю. Плиевой (Apple Consulting®) и Т. Смирновой (Ekonomika+). Топ-менеджер Группы Метинвест рассказал о рисках и возможностях для украинского бизнеса в ЕС. Главное пожелание изданию delo.ua в будущем дал Игорь Смелянский (Укрпочта): "Пусть перед редакцией встает только вопрос, какой именно успех бизнеса освещать на страницах".

Экспертный разговор с Д. Гетманцевым (Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) коснулся приоритетов налоговой и финансовой политики. Е. Глибовицкий (Институт фронтира) очертил ключевые общественные трансформации, формирующие будущее Украины, а спикеры панели "Большое восстановление" С. Сухомлин (Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины), О. Шуляк (глава комитета ВР по вопросам государственной власти и градостроительства, глава партии "Слуга народа"), А. Амелин (Украинский институт будущего) при модерации Н. Островской (ТСН) обсудили стратегии восстановления страны и роль бизнеса в этом процессе.

Аналитикой о циркулярной экономике поделился А. Васильев (OLX e-com Европа): "Циркулярная экономика набирает обороты в Европе, потому что она более доступна и способна обеспечить устойчивое развитие через 2 и 3 жизни продуктов".

Выступление А. Телюпы (Минэкономики, окружающей среды и сельского хозяйства) осветило роль государственных программ в стимулировании спроса на украинские товары и развитии регионального бизнеса. Во время дискуссии "482: сделано в Украине" К. Загорий ("Дарница", Zagoriy Foundation), Е. Синельников (режиссер-постановщик, телеведущий), Т. Козонов (Foundation Coffee Roasters), Б. Точка (MOVA Brewing Co), М. Авдеева ("Арсенал Страхование") и Т. Шерман (Academy DTEK) осветили кейсы украинских производств, которые выстояли в самые сложные времена и продолжают расти не только внутри страны, но и за ее пределами. "Если вы видите кого-то на рынке, кто действительно силен, он должен быть с вами. Иначе он усилит кого-то другого", — подчеркнула Екатерина Загорий.

"Практический гайд для МСБ" от О. Кия (ПриватБанк), Д. Иванченко (NOVUS), М. Безрука ("Аврора"), Д. Танька ("ЭПИЦЕНТР К") на кейсах продемонстрировал, как МСБ выстраивать сотрудничество с национальными ритейлерами и находить возможности для роста в крупных сетях. "На сегодняшний день локальный производитель является стратегическим партнером устойчивости страны", — подчеркнула Дарья Иванченко. "Посмотрите, что продается на полках у крупных ритейлеров. Если эти товары еще не производятся в Украине, вы можете занять конкурентную нишу", — настаивал Максим Безрук.

"Мы мечтаем о партнерах из малого бизнеса, поэтому ищем такие решения, чтобы наши клиенты из МСБ могли быстро зайти в партнерство с крупным бизнесом, имея некредитные активы", — рассказал Олег Кий.

В рамках дискуссии "Деньги и возможности — точка пересечения Украина" спикеры А. Масло (INVESTUDIO), Р. Магомедов (Нацкомиссия по ценным бумагам), Г. Шувалова (Horizon Capital), О. Черный (Zeminvest) при модерации М. Пацана (Learn to Earn Global) говорили о готовности крупного бизнеса открывать частным инвесторам отрасли с высоким инвестиционным потенциалом (недвижимость, земля, энергетика) и новые модели инвестирования.

Дискуссия "Предпринимательские финансы: практика военного времени" уделила внимание взаимодействию бизнеса и банков в сложных условиях. Модератор А. Дубас (Ассоциация украинских банков) вместе со спикерами О. Шпиркой (Райффайзен Банк), Ю. Жулановой (Ощадбанк), О. Поляком (ТАСКОМБАНК) и Я. Шумуновой (Sense Bank) обсудили адаптацию к военным рискам и новые требования финансового мониторинга. Елена Шпирка подчеркнула: "Если финансовый мониторинг к вам пришел, первое, что важно, — это скорость. Вы должны честно и быстро ответить на его запросы".

Модератор О. Духнич (Институт фронтира) панели "Люди, бизнес и реальность 2025" вместе со спикерами И. Пасечник (ALVIVA GROUP), Т. Николовой (благотворительный фонд "Жизнелюб"), Ю. Жовтяк (Государственная служба занятости), С. Савицким (KSE ProfTech) и О. Бабичем (ДИЛА) обсудили трансформацию ценностей труда, ожидания молодежи, новые модели занятости, мотивации и обучения, которые формируют современный рынок труда.

На сцене бизнес-развития О. Солодчук (Банк "Кредит Днепр") поделилась практическими советами по финансированию для МСБ: "Ежедневно мы работаем с потребностями малого бизнеса и знаем, как построить финансовый иммунитет, который выдержит любые вызовы". Панельная дискуссия "Социальная ответственность во время войны: новые смыслы и подходы" осветила трансформацию роли компаний в поддержке людей и общин во время войны. Модератор О. Рудюк (American University Kyiv) вместе со спикерами Я. Гончаренко (Starlight Media), А. Шуваловым (Благотворительный фонд Сергея Притулы) и А. Джагарян (L’Oréal Украина) обсудили, как бизнесы совмещают коммерческие цели с устойчивым социальным влиянием.

Панель "Гранты, кредиты и обучение для предпринимателей: как меняется ландшафт возможностей" в составе А. Севастюк (VisionFund Ukraine), И. Харченко (ГУРТ), Ю. Скичко ("Алеф Строй"), О. Грушецкого (Офис по развитию предпринимательства и экспорта), Н. Зеленская (Киевский городской центр занятости) и П. Мороза (МХП) продемонстрировала, как меняются приоритеты доноров и где бизнесу сегодня искать реальные возможности.

Третья сцена фестиваля была посвящена маркетинговым стратегиям и кейсам по повышению эффективности маркетинга без больших бюджетов, улучшению клиентского опыта и внедрению инноваций. В частности, В. Вареница (1+1 media) подчеркнул, что телевидение продолжает трансформироваться в мультиканальную цифровую платформу и эволюция продолжается. А участники дискуссии "Диджитал-трансформация МСБ: от TikTok до ИИ-решений" Д. Черкашина (HAVAS Red), В. Середа ("Сенс"), Э. Коченко (Flyer One Ventures), В. Толочина (MEGOGO), Д. Самолюк ("Мы — Украина"), Виталий Староминский (SOCAR) и П. Майко ("Хочу играть") очертили актуальные инструменты цифрового роста: от выбора эффективных каналов продвижения и автоматизации продаж до работы с шортвидео, соцкоммерцией, маркетплейсами и ИИ.

Сцены маркетинговых стратегий и бизнес-развития модерировали ведущие фестиваля Ирина Прокофьева (ведущая 1+1 media, специальный корреспондент "ТСН. Тиждень") и Натали Солоник, ведущая проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Организаторы, бизнес/медиа бюро Ekonomika+ и лидер делового контента Delo.ua, благодарны:

  • генеральному партнеру — «OLX Украина»,
    • главному партнеру — Visa |ПриватБанк,
      • генеральному информационному партнеру — 1+1 media.

        А также цифровому партнеру Linkos Group, партнеру AB InBev Efes Ukraine, кофейному партнеру Foundation Coffee Roasters, водному партнеру "Моршинская", игристому партнеру Latinium, сладким партнерам БКК, ALVIVA GROUP, вкусному партнеру Lantmannen AXA, алкогольному партнеру Zubrowka, партнеру лучших приключений "Пьяная Вишня".

        Медиапартнерам: "Мы — Украина", "Мы — Украина+ ", Mediafusion, Starlight Media, live marketing, ADV.expert, медийному холдингу "Апостроф", Infovision, "Киев 24", рекламному холдингу Megapolis+, ВС Медиа, dsnews.ua, kosht.media, logist.fm, UA.NEWS, trueua, 44ua, UNN, Burda media Ukraine, HiTech Expert, Kyiv1, Liga Zakon, Marketer.ua, Economist, Founder, budynok.com.ua, Cases, "Главком", "Коммерсант украинский", "Эксперт", "Экономические новости", "Первый бизнесовый", Mind.ua, HR Liga,WorkSafe.UA, Европейской Бизнес Ассоциации, Ассоциации украинских банков, Ассоциации креативных индустрий Украины (CIAU). agronaut.com.ua , agroauto.com.ua , НафтоРинок.

        Лилия Подоляк

        Новости Бизнеса
        Энергетика
        Режиссер
        Военное положение
        Война в Украине
        Дарница (фармацевтическая компания)
        Дарницкий район
        Елена Шуляк
        Даниил Гетманцев
        Ощадбанк
        ПриватБанк
        благотворительность
        Слуга народа
        Киевская школа экономики
        ПрАО МХП
        Укрпочта
        Европа
        Украина