США намагаються не допустити отримання підсанкційних запчастин російськими авіакомпаніями - Politico

Київ • УНН

 372 перегляди

США намагаються перешкодити російським авіакомпаніям отримати запчастини, що підпадають під санкції.

Сполучені Штати намагаються запобігти тому, щоб рішення президента США Дональда Трампа зняти санкції з білоруського авіаперевізника "Белавіа" відкрило шлях для постачання важливих авіаційних запчастин російським авіакомпаніям, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Хоча Вашингтон і дозволить продаж деталей "Белавіа", він намагається заблокувати польоти перевізника до росії, хоча таке обмеження може виявитися неефективним, пише видання.

Угоду між США та білоруссю було укладено 11 вересня після звільнення 52 політв'язнів, затриманих мінськом.

Проте наступного дня після цієї заяви Міністерство торгівлі США надіслало листа генеральному директору "Белавіа" Ігорю Чергінцю з викладенням умов відновлення доступу до запасних частин для свого парку з 16 літаків, дев'ять із яких - Boeing.

"Цей дозвіл не дозволяє польоти на Кубу, до Ірану, Північної Кореї, росії, Сирії, тимчасово окупованого Криму України, а також у так звані Донецьку Народну Республіку або Луганську Народну Республіку України", - ідеться у документі, маючи на увазі експорт запасних частин.

Білоруська авіакомпанія не відразу відповіла на запит про те, чи припинить вона виконання рейсів до росії, пише видання.

Проте 15 вересня "Белавіа" оголосила про 50-відсоткову знижку на рейси до санкт-петербурга.

Заборона США "є формальною. Немає можливості перевірити, що відбувається в митному союзі "росія+", частиною якого є білорусь", заявила Еліна Рибакова, керівник міжнародної програми Київської школи економіки та науковий співробітник брюссельського аналітичного центру Bruegel.

"Я розглядаю білорусь та росію як держави, які повною мірою співпрацюють із абсолютно прозорими кордонами", - додала вона.

Ризик того, що компоненти для літаків, вироблені в США, можуть опинитися в руках російських авіакомпаній, які гостро потребують обслуговування та запасних частин після більш ніж трьох років західних санкцій, різко зріс після того, як білорусь оголосила про послаблення Вашингтоном санкцій проти свого національного авіаперевізника, пише видання.

Рішення США також створило потенційні розбіжності з ЄС.

Комісар ЄС з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке нещодавно нагадала, що "санкції ЄС щодо білорусі забороняють операторам ЄС надавати послуги, такі як технічне обслуговування, та надавати будь-які інші економічні ресурси особам або організаціям, які включені до списку, включаючи "Белавіа".

Країни ЄС "несуть відповідальність за реалізацію та забезпечення дотримання санкцій ЄС, включаючи проведення розслідувань можливих випадків недотримання, у тому числі випадків обходу санкцій", додала Альбукерке.

Розбіжність у європейських та американських санкціях щодо "Белавіа" порушує питання про те, чи слід країнам ЄС перешкоджати транзиту американських запасних частин через свою територію до білорусі, зазначає видання.

Європейська комісія не відповіла на запит щодо коментарів з цього питання.

За словами Рибакової, країни ЄС "безумовно могли б" зупинити авіаційну техніку, призначену для "Белавіа", але "питання в тому, як ідентифікувати цю партію".

Авіаційна техніка американського виробництва "може зупинятися в Брюсселі шляхом до Молдови, але насправді прямує в інше місце".

Вона також попередила, що різні національні органи, відповідальні за дотримання санкцій, можуть по-різному ставитися до таких поставок.

Зрештою, рішення про продаж своєї продукції "Белавіа" ухвалюватиметься американськими виробниками, включаючи Boeing, зауважує видання.

Компанія Airbus, яка має виробничі потужності в США, у відповідь заявила, що компанія "прагне вести свій бізнес етично і в повній відповідності до всіх застосовних міжнародних законів і санкцій".

"Як глобальна компанія, яка здійснює діяльність у Європі та США, Airbus дотримується правил експортного контролю та санкційних режимів ЄС, його держав-членів, США та інших відповідних юрисдикцій", - додали в компанії, гарантуючи "ретельну перевірку" перед кожною угодою.

Boeing не відповіла на запит про коментар.

Юлія Шрамко

