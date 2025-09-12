Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11 вересня, 19:17 • 13298 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 27813 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 38025 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 23860 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 20985 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 27237 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 15607 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 17044 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14953 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14866 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3м/с
55%
755мм
Популярнi новини
На Волині з літака впав боєприпас на житловий будинок - ЗМІ11 вересня, 20:02 • 10442 перегляди
На війні загинув львівський актор театрів Андрій Синишин11 вересня, 22:39 • 3674 перегляди
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються23:40 • 8194 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС01:20 • 7256 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня01:21 • 7432 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 38052 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 27257 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 40981 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 53801 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 114384 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 15584 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 40988 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 26861 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 34571 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 99680 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
The New York Times
Fox News
Saab JAS 39 Gripen

Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму

Київ • УНН

 • 2496 перегляди

Двопартійна група американських сенаторів пропонує визнати Росію та Білорусь державами-спонсорами тероризму. Це станеться, якщо країни не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів закликає визнати росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це інформує видання Axios, передає УНН.

Деталі

Сенатори республіканець Ліндсі Грем, демократ Річард Блюменталь, демократ Емі Клобучар та республіканка Кеті Брітт у четвер, 11 вересня представили новий законопроєкт, спрямований на посилення тиску на росію.

Законопроєкт передбачає визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 000 українських дітей, які були незаконно вивезені під час повномасштабної війни.

Наразі до цього списку за американським законодавством входять лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. Сенатор Грем наголосив, що росія заслужила бути в цьому переліку.

Потрапити до цього списку складно, але росія вже заслужила перебувати в ньому. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити й проголосувати за це, і ми хочемо запустити цей процес уже зараз

- заявив Грем.

Зазначається, що також Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти рф, який має понад 80 співавторів.

Якщо очільник кремля вододимир путін відмовиться від переговорів з Україною, законопроєктом передбачено введення економічних санкції проти росії, а також 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

У четвер Грем повідомив журналістам, що провів "дуже хорошу розмову" з Білим домом. За його словами, більшість розбіжностей врегульовано, і "вже наступного тижня повідомлю вам, де ми точно перебуваємо".

Він також повідомив, що планує провести переговори з лідером республіканської більшості Джоном Туном щодо винесення законопроєкту на голосування. Тун констатував зростання зацікавленості в ухваленні цього документу.

Ми намагаємося створити ще один фронт проти путінської росії

- прокоментував сенатор нову ініціативу.

За словами Грема, росія вторглася в Україну та викрала понад 19 546 українських дітей.

"Яка правильна відповідь? Діяти. Світ повинен перестати бездіяти та зробити це неприйнятним", - підкреслив він.

Нагадаємо

У серпні 2025 року американський сенатор Ліндсі Грем вже погрожував визнати росію державою-спонсором тероризму. Він пояснив, що це станеться, якщо кремль не поверне 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

Раніше УНН писав, що американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни.  

Сильний 19-й пакет санкцій ЄС є найкращою відповіддю на дії рф - Зеленський11.09.25, 11:32 • 3066 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Володимир Путін
Білорусь
Куба
Білий дім
Ліндсі Грем
Північна Корея
Сирія
Україна
Іран