Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму

Двопартійна група сенаторів закликає визнати росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Про це інформує видання Axios, передає УНН.

Деталі

Сенатори республіканець Ліндсі Грем, демократ Річард Блюменталь, демократ Емі Клобучар та республіканка Кеті Брітт у четвер, 11 вересня представили новий законопроєкт, спрямований на посилення тиску на росію.

Законопроєкт передбачає визнання росії та білорусі державами-спонсорами тероризму, якщо вони не повернуть понад 19 000 українських дітей, які були незаконно вивезені під час повномасштабної війни.

Наразі до цього списку за американським законодавством входять лише Куба, Іран, Північна Корея та Сирія. Сенатор Грем наголосив, що росія заслужила бути в цьому переліку.

Потрапити до цього списку складно, але росія вже заслужила перебувати в ньому. Ми попросимо лідерів обох партій дати нам можливість обговорити й проголосувати за це, і ми хочемо запустити цей процес уже зараз - заявив Грем.

Зазначається, що також Грем продовжує працювати над тим, щоб Білий дім підтримав його окремий двопартійний законопроєкт про санкції проти рф, який має понад 80 співавторів.

Якщо очільник кремля вододимир путін відмовиться від переговорів з Україною, законопроєктом передбачено введення економічних санкції проти росії, а також 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

У четвер Грем повідомив журналістам, що провів "дуже хорошу розмову" з Білим домом. За його словами, більшість розбіжностей врегульовано, і "вже наступного тижня повідомлю вам, де ми точно перебуваємо".

Він також повідомив, що планує провести переговори з лідером республіканської більшості Джоном Туном щодо винесення законопроєкту на голосування. Тун констатував зростання зацікавленості в ухваленні цього документу.

Ми намагаємося створити ще один фронт проти путінської росії - прокоментував сенатор нову ініціативу.

За словами Грема, росія вторглася в Україну та викрала понад 19 546 українських дітей.

"Яка правильна відповідь? Діяти. Світ повинен перестати бездіяти та зробити це неприйнятним", - підкреслив він.

Нагадаємо

У серпні 2025 року американський сенатор Ліндсі Грем вже погрожував визнати росію державою-спонсором тероризму. Він пояснив, що це станеться, якщо кремль не поверне 19 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

Раніше УНН писав, що американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь розглядають законопроєкт, який може офіційно визнати росію та білорусь державами-спонсорами тероризму через системне викрадення українських дітей під час війни.

