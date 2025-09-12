Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма

Двухпартийная группа сенаторов призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает издание Axios, передает УНН.

Детали

Сенаторы республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканка Кэти Бритт в четверг, 11 сентября, представили новый законопроект, направленный на усиление давления на Россию.

Законопроект предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 000 украинских детей, которые были незаконно вывезены во время полномасштабной войны.

Сейчас в этот список по американскому законодательству входят только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Сенатор Грэм подчеркнул, что Россия заслужила быть в этом перечне.

Попасть в этот список сложно, но Россия уже заслужила находиться в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за это, и мы хотим запустить этот процесс уже сейчас - заявил Грэм.

Отмечается, что также Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, который имеет более 80 соавторов.

Если глава Кремля Владимир Путин откажется от переговоров с Украиной, законопроектом предусмотрено введение экономических санкций против России, а также 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

В четверг Грэм сообщил журналистам, что провел "очень хороший разговор" с Белым домом. По его словам, большинство разногласий урегулировано, и "уже на следующей неделе сообщу вам, где мы точно находимся".

Он также сообщил, что планирует провести переговоры с лидером республиканского большинства Джоном Туном относительно вынесения законопроекта на голосование. Тун констатировал рост заинтересованности в принятии этого документа.

Мы пытаемся создать еще один фронт против путинской России - прокомментировал сенатор новую инициативу.

По словам Грэма, Россия вторглась в Украину и похитила более 19 546 украинских детей.

"Какой правильный ответ? Действовать. Мир должен перестать бездействовать и сделать это неприемлемым", - подчеркнул он.

Напомним

В августе 2025 года американский сенатор Линдси Грэм уже угрожал признать Россию государством-спонсором терроризма. Он объяснил, что это произойдет, если Кремль не вернет 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.

Ранее УНН писал, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.

