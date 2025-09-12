Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма
Киев • УНН
Двухпартийная группа американских сенаторов предлагает признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма. Это произойдет, если страны не вернут более 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.
Двухпартийная группа сенаторов призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает издание Axios, передает УНН.
Детали
Сенаторы республиканец Линдси Грэм, демократ Ричард Блюменталь, демократ Эми Клобучар и республиканка Кэти Бритт в четверг, 11 сентября, представили новый законопроект, направленный на усиление давления на Россию.
Законопроект предусматривает признание России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 000 украинских детей, которые были незаконно вывезены во время полномасштабной войны.
Сейчас в этот список по американскому законодательству входят только Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Сенатор Грэм подчеркнул, что Россия заслужила быть в этом перечне.
Попасть в этот список сложно, но Россия уже заслужила находиться в нем. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить и проголосовать за это, и мы хотим запустить этот процесс уже сейчас
Отмечается, что также Грэм продолжает работать над тем, чтобы Белый дом поддержал его отдельный двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, который имеет более 80 соавторов.
Если глава Кремля Владимир Путин откажется от переговоров с Украиной, законопроектом предусмотрено введение экономических санкций против России, а также 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.
В четверг Грэм сообщил журналистам, что провел "очень хороший разговор" с Белым домом. По его словам, большинство разногласий урегулировано, и "уже на следующей неделе сообщу вам, где мы точно находимся".
Он также сообщил, что планирует провести переговоры с лидером республиканского большинства Джоном Туном относительно вынесения законопроекта на голосование. Тун констатировал рост заинтересованности в принятии этого документа.
Мы пытаемся создать еще один фронт против путинской России
По словам Грэма, Россия вторглась в Украину и похитила более 19 546 украинских детей.
"Какой правильный ответ? Действовать. Мир должен перестать бездействовать и сделать это неприемлемым", - подчеркнул он.
Напомним
В августе 2025 года американский сенатор Линдси Грэм уже угрожал признать Россию государством-спонсором терроризма. Он объяснил, что это произойдет, если Кремль не вернет 19 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.
Ранее УНН писал, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассматривают законопроект, который может официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за системного похищения украинских детей во время войны.
