США пытаются не допустить получения подсанкционных запчастей российскими авиакомпаниями - Politico

Соединенные Штаты пытаются предотвратить то, чтобы решение президента США Дональда Трампа снять санкции с белорусского авиаперевозчика "Белавиа" открыло путь для поставок важных авиационных запчастей российским авиакомпаниям, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Хотя Вашингтон и разрешит продажу деталей "Белавиа", он пытается заблокировать полеты перевозчика в Россию, хотя такое ограничение может оказаться неэффективным, пишет издание.

Соглашение между США и Беларусью было заключено 11 сентября после освобождения 52 политзаключенных, задержанных Минском.

США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Однако на следующий день после этого заявления Министерство торговли США направило письмо генеральному директору "Белавиа" Игорю Чергинцу с изложением условий возобновления доступа к запасным частям для своего парка из 16 самолетов, девять из которых - Boeing.

"Это разрешение не позволяет полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины, а также в так называемые Донецкую Народную Республику или Луганскую Народную Республику Украины", - говорится в документе, имея в виду экспорт запасных частей.

Белорусская авиакомпания не сразу ответила на запрос о том, прекратит ли она выполнение рейсов в Россию, пишет издание.

Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50-процентной скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Запрет США "является формальным. Нет возможности проверить, что происходит в таможенном союзе "Россия+", частью которого является Беларусь", - заявила Элина Рыбакова, руководитель международной программы Киевской школы экономики и научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Я рассматриваю Беларусь и Россию как государства, которые в полной мере сотрудничают с абсолютно прозрачными границами", - добавила она.

Риск того, что компоненты для самолетов, произведенные в США, могут оказаться в руках российских авиакомпаний, остро нуждающихся в обслуживании и запасных частях после более чем трех лет западных санкций, резко возрос после того, как Беларусь объявила об ослаблении Вашингтоном санкций против своего национального авиаперевозчика, пишет издание.

Решение США также создало потенциальные разногласия с ЕС.

Комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке недавно напомнила, что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, и предоставлять любые другие экономические ресурсы лицам или организациям, включенным в список, включая "Белавиа".

Страны ЕС "несут ответственность за реализацию и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований возможных случаев несоблюдения, в том числе случаев обхода санкций", добавила Альбукерке.

Разногласие в европейских и американских санкциях в отношении "Белавиа" поднимает вопрос о том, следует ли странам ЕС препятствовать транзиту американских запасных частей через свою территорию в Беларусь, отмечает издание.

Европейская комиссия не ответила на запрос о комментариях по этому вопросу.

По словам Рыбаковой, страны ЕС "безусловно могли бы" остановить авиационную технику, предназначенную для "Белавиа", но "вопрос в том, как идентифицировать эту партию".

Авиационная техника американского производства "может останавливаться в Брюсселе по пути в Молдову, но на самом деле направляется в другое место".

Она также предупредила, что различные национальные органы, ответственные за соблюдение санкций, могут по-разному относиться к таким поставкам.

В конечном итоге, решение о продаже своей продукции "Белавиа" будет приниматься американскими производителями, включая Boeing, отмечает издание.

Компания Airbus, имеющая производственные мощности в США, в ответ заявила, что компания "стремится вести свой бизнес этично и в полном соответствии со всеми применимыми международными законами и санкциями".

"Как глобальная компания, осуществляющая деятельность в Европе и США, Airbus соблюдает правила экспортного контроля и санкционных режимов ЕС, его государств-членов, США и других соответствующих юрисдикций", - добавили в компании, гарантируя "тщательную проверку" перед каждой сделкой.

Boeing не ответила на запрос о комментарии.

