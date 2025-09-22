США пытаются не допустить получения подсанкционных запчастей российскими авиакомпаниями - Politico

$41.250.00
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 10982 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
05:30 • 15899 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 15109 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 28786 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 44921 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 54925 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57204 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 86209 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 91143 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданий
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 8814 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 59820 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Шон Даффи
Даниил Гетманцев
Украина
Крым
Соединённые Штаты
Запорожье
Киевская область
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Шахед-136
Ракетная система С-400
Нефть марки Brent
Ми-8
E-6 Mercury

США пытаются не допустить получения подсанкционных запчастей российскими авиакомпаниями - Politico

Киев • УНН

 • 292 просмотра

США пытаются помешать российским авиакомпаниям получить запчасти, подпадающие под санкции.

США пытаются не допустить получения подсанкционных запчастей российскими авиакомпаниями - Politico

Соединенные Штаты пытаются предотвратить то, чтобы решение президента США Дональда Трампа снять санкции с белорусского авиаперевозчика "Белавиа" открыло путь для поставок важных авиационных запчастей российским авиакомпаниям, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Хотя Вашингтон и разрешит продажу деталей "Белавиа", он пытается заблокировать полеты перевозчика в Россию, хотя такое ограничение может оказаться неэффективным, пишет издание.

Соглашение между США и Беларусью было заключено 11 сентября после освобождения 52 политзаключенных, задержанных Минском.

США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"11.09.25, 14:37 • 3081 просмотр

Однако на следующий день после этого заявления Министерство торговли США направило письмо генеральному директору "Белавиа" Игорю Чергинцу с изложением условий возобновления доступа к запасным частям для своего парка из 16 самолетов, девять из которых - Boeing.

"Это разрешение не позволяет полеты на Кубу, в Иран, Северную Корею, Россию, Сирию, временно оккупированный Крым Украины, а также в так называемые Донецкую Народную Республику или Луганскую Народную Республику Украины", - говорится в документе, имея в виду экспорт запасных частей.

Белорусская авиакомпания не сразу ответила на запрос о том, прекратит ли она выполнение рейсов в Россию, пишет издание.

Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50-процентной скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Запрет США "является формальным. Нет возможности проверить, что происходит в таможенном союзе "Россия+", частью которого является Беларусь", - заявила Элина Рыбакова, руководитель международной программы Киевской школы экономики и научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Я рассматриваю Беларусь и Россию как государства, которые в полной мере сотрудничают с абсолютно прозрачными границами", - добавила она.

Риск того, что компоненты для самолетов, произведенные в США, могут оказаться в руках российских авиакомпаний, остро нуждающихся в обслуживании и запасных частях после более чем трех лет западных санкций, резко возрос после того, как Беларусь объявила об ослаблении Вашингтоном санкций против своего национального авиаперевозчика, пишет издание.

Решение США также создало потенциальные разногласия с ЕС.

Комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке недавно напомнила, что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, и предоставлять любые другие экономические ресурсы лицам или организациям, включенным в список, включая "Белавиа".

Страны ЕС "несут ответственность за реализацию и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований возможных случаев несоблюдения, в том числе случаев обхода санкций", добавила Альбукерке.

Разногласие в европейских и американских санкциях в отношении "Белавиа" поднимает вопрос о том, следует ли странам ЕС препятствовать транзиту американских запасных частей через свою территорию в Беларусь, отмечает издание.

Европейская комиссия не ответила на запрос о комментариях по этому вопросу.

По словам Рыбаковой, страны ЕС "безусловно могли бы" остановить авиационную технику, предназначенную для "Белавиа", но "вопрос в том, как идентифицировать эту партию".

Авиационная техника американского производства "может останавливаться в Брюсселе по пути в Молдову, но на самом деле направляется в другое место".

Она также предупредила, что различные национальные органы, ответственные за соблюдение санкций, могут по-разному относиться к таким поставкам.

В конечном итоге, решение о продаже своей продукции "Белавиа" будет приниматься американскими производителями, включая Boeing, отмечает издание.

Компания Airbus, имеющая производственные мощности в США, в ответ заявила, что компания "стремится вести свой бизнес этично и в полном соответствии со всеми применимыми международными законами и санкциями".

"Как глобальная компания, осуществляющая деятельность в Европе и США, Airbus соблюдает правила экспортного контроля и санкционных режимов ЕС, его государств-членов, США и других соответствующих юрисдикций", - добавили в компании, гарантируя "тщательную проверку" перед каждой сделкой.

Boeing не ответила на запрос о комментарии.

Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма12.09.25, 06:55 • 15495 просмотров

Юлия Шрамко

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки
Куба
Airbus
Боинг
Киевская школа экономики
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Северная Корея
Сирия
Крым
Соединённые Штаты
Украина
Иран