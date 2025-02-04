До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ

До складу російського "тіньового флоту", що експортує нафту з рф в обхід міжнародних санкцій, входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям із США та Європи. Про це свідчать результати розслідування міжнародного журналістського консорціуму передає DW, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що всі ці судна, що становлять понад третину "тіньового флоту" москви, були продані росії вже після її повномасштабного вторгнення в Україну, тобто, коли ціни на танкери, що були у використанні, зросли вдвічі порівняно з роком перед початком війни, передають німецькі телеканали NDR та WDR.

За цими даними, продаж суден приніс їхнім колишнім власникам, зокрема німецьким, мільярди євро. З 2022 по 2024 роки в росію було продано 11 танкерів, які раніше належали німецьким судноплавним компаніям, тепер вони є частиною "тіньового флоту" росії. Тільки на цих угодах власники суден заробили близько 200 млн євро, йдеться у повідомленні.

Зокрема, у розслідуванні згадується продаж танкерів судноплавними компаніями Schulte та Chemikalien Seetransport GmbH з Гамбурга, а також Salamon AG із Дортмунда.

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Продаж танкерів у "тіньовий флот" не є протизаконним, зазначають телеканали. Водночас судновласники, які укладають такі угоди, мали чітке уявлення про те, куди в результаті потраплять ці танкери, впевнений експерт галузевої служби Lloyds List Intelligence Мішель Бокман.

Асоціація судновласників Німеччини (VDR) у відповідь на запит журналістів назвала їхні дані "тривожним розвитком подій". Продаж суден має здійснюватися з належною відповідальністю, особливо з огляду на геополітичну напруженість, заявили у VDR. Прибуток від продажу танкерів не повинен досягатися на шкоду безпеці чи етичним принципам, наголосили представники асоціації.

Доповнення

Російський "тіньовий флот", чисельність якого оцінюється Київською школою економіки більш ніж у 650 суден, опинився в центрі уваги у 2024 році не лише через нелегальне транспортування російської нафти, а й на тлі інцидентів із пошкодженням інфраструктури у Балтійському морі.

Зокрема, одне із суден "тіньового флоту" було запідозрене у умисному пошкодженні підводного комунікаційного кабелю Estlink-2 у Фінській затоці наприкінці 2024 року. Тому європейські військові, розвідслужби та політики вважають російський "тіньовий флот" суттєвою загрозою безпеці.

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