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В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ

В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ

Киев  •  УНН

 • 5002 просмотра

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Расследование показало, что треть российского "теневого флота" состоит из танкеров, проданных компаниями США и ЕС после начала войны. Продажа принесла бывшим владельцам миллиарды евро.

В состав российского "теневого флота", экспортирующего нефть из рф в обход международных санкций, входят 230 танкеров, которые ранее принадлежали компаниям из США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты расследования международного журналистского консорциума передает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все эти суда, составляющие более трети "теневого флота" москвы, были проданы россии уже после ее полномасштабного вторжения в Украину, то есть, когда цены на танкеры, которые были в использовании, выросли вдвое по сравнению с годом перед началом войны, передают немецкие телеканалы NDR и WDR.

По этим данным, продажа судов принесла их бывшим владельцам, в частности немецким, миллиарды евро. С 2022 по 2024 годы в россию было продано 11 танкеров, которые ранее принадлежали немецким судоходным компаниям, теперь они являются частью "теневого флота" россии. Только на этих сделках владельцы судов заработали около 200 млн евро, говорится в сообщении.

В частности, в расследовании упоминается продажа танкеров судоходными компаниями Schulte и Chemikalien Seetransport GmbH из Гамбурга, а также Salamon AG из Дортмунда.

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Продажа танкеров в "теневой флот" не является противозаконной, отмечают телеканалы. В то же время судовладельцы, заключающие такие сделки, имели четкое представление о том, куда в итоге попадут эти танкеры, уверен эксперт отраслевой службы Lloyds List Intelligence Мишель Бокман.

Ассоциация судовладельцев Германии (VDR) в ответ на запрос журналистов назвала их данные "тревожным развитием событий". Продажа судов должна осуществляться с должной ответственностью, особенно учитывая геополитическую напряженность, заявили в VDR. Прибыль от продажи танкеров не должна достигаться в ущерб безопасности или этическим принципам, отметили представители ассоциации.

Дополнение

Российский "теневой флот", численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов "теневого флота" было заподозрено в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский "теневой флот" существенной угрозой безопасности.

Индия откажется от нефтяных танкеров, которые попали под новые санкции США из-за перевозок для рф - Bloomberg13.01.25, 16:30 • 33994 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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