Крупнейшие порты Китая присоединились к санкциям против "теневого флота" россии

Китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для танкеров, которые попали под санкции США. В частности, Shandong Port Group контролирует порты, которые использует для импорта нефти из россии, Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями США, заходить в свои порты в восточной китайской провинции, где расположено много независимых нефтеперерабатывающих предприятий, которые являются крупнейшими импортерами нефти из стран, находящихся под эмбарго США", - говорится в сообщении.

Отмечается, Shandong Port Group контролирует основные порты на восточном побережье Китая, включая Циндао, Жичжао и Яньтай. Провинция Шандунь является основным маршрутом для импорта нефти из россии, Венесуэлы и Ирана. В прошлом году провинция импортировала около 17% всей нефти, завезенной в Китай.

"Если запрет будет введен в действие, то увеличатся расходы на доставку для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне, основных покупателей льготной санкционной сырой нефти из трех стран. Запрет может замедлить импорт в Китай, крупнейшей в мире страны-импортера нефти", - добавляет издание.

Однако в порту Шаньдун заявили, что ожидают, что запрет на судоходство будет иметь ограниченное влияние на независимые нефтеперерабатывающие предприятия, поскольку большинство санкционной нефти перевозится на танкерах, которые не попали под санкции.

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против россии из-за ее войны с Украиной, нацелившись на ее нефтяные доходы, приняв меры против танкеров, которые перевозят российскую нефть.