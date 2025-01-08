Найбільші порти Китаю долучилися до санкцій проти "тіньового флоту" росії
Київ • УНН
Shandong Port Group заборонила вхід танкерам під санкціями США у свої порти в провінції Шаньдун. Це може вплинути на імпорт нафти з росії, Венесуели та Ірану, який складає 17% всього нафтового імпорту Китаю.
Китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив свої порти для танкерів, які потрапили під санкції США. Зокрема, Shandong Port Group контролює порти, які використовує для імпорту нафти з росії, Венесуели та Ірану. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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"Shandong Port Group заборонила танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в свої порти в східній китайській провінції, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з країн, які перебувають під ембарго США", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, Shandong Port Group контролює основні порти на східному узбережжі Китаю, включаючи Циндао, Жічжао та Яньтай. Провінція Шандунь є основним маршрутом для імпорту нафти з росії, Венесуели та Ірану. Торік провінція імпортувала близько 17% всієї нафти, завезеної в Китай.
"Якщо заборона буде введена в дію, то збільшаться витрати на доставку для незалежних нафтопереробників у Шаньдуні, основних покупців пільгової санкційної сирої нафти з трьох країн. Заборона може уповільнити імпорт до Китаю, найбільшої у світі країни-імпортера нафти", - додає видання.
Однак в порту Шаньдун заявили, що очікують, що заборона на судноплавство матиме обмежений вплив на незалежні нафтопереробні підприємства, оскільки більшість санкційної нафти перевозиться на танкерах, які не потрапили під санкції.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти росії через її війну з Україною, націлившись на її нафтові доходи, вживши заходів проти танкерів, які перевозять російську нафту.