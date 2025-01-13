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Индия откажется от нефтяных танкеров, которые попали под новые санкции США из-за перевозок для рф - Bloomberg

Индия откажется от нефтяных танкеров, которые попали под новые санкции США из-за перевозок для рф - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 6751 просмотра

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Индия планирует запретить разгрузку нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции из-за перевозки российских грузов. Страна будет искать альтернативных поставщиков нефти с Ближнего Востока и других регионов.

Индия собирается отказаться от нефтяных танкеров, на которые США наложили санкции за их роль в перевозке грузов для россии, что является еще одним примером влияния мер Вашингтона на мировой рынок нефти, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В пятницу США объявили о самых агрессивных санкциях в отношении торговли энергоносителями с россией, всего за несколько дней до того, как Джо Байдена сменит Дональд Трамп на посту президента Соединенных Штатов. С тех пор цены на нефть выросли до более 80 долларов за баррель, а ключевые трейдеры, страховщики и около 160 танкеров были включены в список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Высокопоставленный индийский чиновник сообщил журналистам, что подсанкционным судам не позволят выгружаться. Это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса, также сказал:

  • «Влияние санкций будет ощущаться, когда через два месяца закончится период сворачивания деятельности».
    • «Поставка нефти не является проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день свободных мощностей, тогда как поставщики, которые не входят в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко добавить баррели».
      • «Цена является проблемой, но ралли выше 80 долларов не должно продолжаться долго».
        • «Нефтеперерабатывающие заводы Индии направляются на переговоры о срочных поставках с поставщиками Ближнего Востока. В зависимости от рынка они могут искать дополнительные баррели».
          • «Индия изучает, что происходит с долей государственных компаний в нефтяном проекте Vostok, который попал под санкции».
            • «Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут потерять скидки, которые они получали на российскую нефть, если поставки станут скудными».
              • «россия еще не объявила о своей позиции по санкциям».
                • «россия найдет способы доставить свои баррели в Индию».
                  • «Индийские банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что сырая нефть не поступает от поставщиков, находящихся под санкциями».

                    Три танкера с российской нефтью застряли у берегов Китая после санкций США - Bloomberg13.01.25, 11:35 • 17219 просмотров

                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

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