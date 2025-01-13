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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Три танкера с российской нефтью застряли у берегов Китая после санкций США - Bloomberg

Три танкера с российской нефтью застряли у берегов Китая после санкций США - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 7791 просмотра

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Танкеры с 2 млн баррелей российской нефти изменили курс и остановились у побережья Китая после санкций США. Shandong Port Group запретила подсанкционным танкерам заходить в порты.

Три танкера, которые перевозят более 2 миллионов баррелей российской нефти, по данным отслеживания судов, плавают в водах у восточного побережья Китая после того, как в пятницу на них были наложены санкции США, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным компании Kpler, которая занимается разведкой данных, судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей сырой нефти ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца. Однако в выходные оно изменило курс и теперь стоит у берега, загруженное нефтью.

Нефтяные суда, перевозящие российскую нефть, сейчас простаивают у восточного побережья Китая после того, как попали под санкции.

Судно, как и многие другие, попало под самый агрессивный пакет мер, направленных против российского экспорта нефти с момента вторжения рф в Украину в начале 2022 года. Несколько танкеров и по крайней мере один трейдер, торгующий нефтью ESPO, сортом, который предпочитают китайские независимые нефтепереработчики, попали под санкции.

Mermar вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 000 баррелей ESPO и должен был зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь ждет на берегу, показывают данные Kpler. Olia вышла из российского порта 7 января с почти 709 000 баррелей этой нефти и также направлялась в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Дополнение

Действия Вашингтона были осуществлены лишь через несколько дней после того, как компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами в провинции, призвала терминалы прекратить позволять подсанкционным нефтяным танкерам заходить в порт или выгружать груз.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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