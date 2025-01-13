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Три танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Китаю після санкцій США - Bloomberg

Три танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Китаю після санкцій США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 27513 перегляди

Танкери з 2 млн барелів російської нафти змінили курс і зупинились біля узбережжя Китаю після санкцій США. Shandong Port Group заборонила підсанкційним танкерам заходити в порти.

Три танкери, які перевозять понад 2 мільйони барелів російської нафти, за даними відстеження суден, плавають у водах біля східного узбережжя Китаю після того, як у п'ятницю на них було накладено санкції США, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними компанії Kpler, яка займається розвідкою даних, судно Huihai Pacific мало прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів сирої нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак у вихідні воно змінило курс і тепер стоїть біля берега, завантажене нафтою.

Нафтові судна, що перевозять російську нафту, наразі простоюють біля східного узбережжя Китаю після того, як потрапили під санкції.

Судно, як і багато інших, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих проти російського експорту нафти з моменту вторгнення рф в Україну на початку 2022 року. Декілька танкерів і принаймні один трейдер, який торгує нафтою ESPO, сортом, якому віддають перевагу китайські незалежні нафтопереробники, потрапили під санкції.

Mermar вийшов з Козьміно 5 січня з більш ніж 755 000 барелів ESPO і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але тепер чекає на березі, показують дані Kpler. Olia вийшла з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цієї нафти і також прямувала до Яньтаю, але зараз перебуває у Жовтому морі.

Доповнення

Дії Вашингтона були здійснені лише через кілька днів після того, як компанія Shandong Port Group Co., що управляє кількома портами в провінції, закликала термінали припинити дозволяти підсанкційним нафтовим танкерам заходити в порт або вивантажувати вантаж.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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