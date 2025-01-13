Індія відмовиться від нафтових танкерів, які потрапили під нові санкції США через перевезення для рф - Bloomberg

Індія збирається відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції за їхню роль у перевезенні вантажів для росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий ринок нафти, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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У п'ятницю США оголосили про найагресивніші санкції щодо торгівлі енергоносіями з росією, всього за кілька днів до того, як Джо Байдена змінить Дональд Трамп на посаді президента Сполучених Штатів. З того часу ціни на нафту зросли до понад 80 доларів за барель, а ключові трейдери, страховики та близько 160 танкерів були включені до списку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Високопоставлений індійський чиновник повідомив журналістам, що підсанкційним суднам не дозволять вивантажуватися. Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Чиновник, який попросив не називати його імені через делікатність питання, також сказав:

"Вплив санкцій відчуватиметься, коли за два місяці закінчиться період згортання діяльності".

"Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, тоді як постачальники, які не входять до ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гаяна, можуть легко додати барелі".

"Ціна є проблемою, але ралі вище 80 доларів не має тривати довго".

"Нафтопереробні заводи Індії прямують до переговорів про термінові поставки з постачальниками Близького Сходу. Залежно від ринку вони можуть шукати додаткові барелі".

"Індія вивчає, що відбувається з часткою державних компаній у нафтовому проекті Vostok, який потрапив під санкції".

"Індійські нафтопереробні заводи можуть втратити знижки, які вони отримували на російську нафту, якщо поставки стануть мізерними".

"росія ще не оголосила про свою позицію щодо санкцій".

"росія знайде способи доставити свої барелі до Індії".

"Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що сира нафта не надходить від постачальників, які перебувають під санкціями".

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