Business Wisdom Summit 2026: практичні стратегії для бізнесів сміливих

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Понад 40 CEO та власників компаній поділяться стратегіями зростання та виходу на нові ринки. Захід об'єднає 500 гостей офлайн та глядачів онлайн.

Business Wisdom Summit 2026: практичні стратегії для бізнесів сміливих

15 квітня 2026 року в Києві відбудеться Business Wisdom Summit — провідна бізнес-подія весни, присвячена бізнесам сміливих: у надскладних умовах вони продовжують розвиватися, впроваджують нові стратегії та масштабуються. Понад 40 CEO, власників бізнесів і високопосадовців поділяться з учасниками власними інструментами для зростання, управління активами та виходу на нові ринки, які можна застосувати одразу після саміту, передає УНН.

Уже понад 10 років лідер ділового контенту delo.ua та журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" збирають бізнес-спільноту України у Києві на Business Wisdom Summit. Захід щорічно об’єднує 500+ гостей офлайн із паралельною прямою трансляцією на YouTube-каналі delo.ua

Business Wisdom Summit 2026 — це подія для власників бізнесу, топменеджменту, підприємців та інвесторів, які тримають вектор на розвиток, трансформацію та масштабування компаній.У центрі саміту — бізнеси, що адаптуються до тиску, виходять на нові ринки, модернізують операції та перетворюють кризу на можливості.

Основні теми програми

  • Білий бізнес: обов’язок чи стратегія зростання
    • Трансформація українського експорту: нові можливості на світових ринках
      • Енергоефективність: стратегія, фінансування та результати
        • Бізнес і суспільство: нові правила соціальної відповідальності
          • Зростання під тиском: захист активів, збереження фінансування, компенсація втрат
            • Бізнеси сміливих: нова логіка економічного розвитку та сміливих рішень
              • Неочевидний ШІ: від експериментів до реального захисту бізнесу

                Спікери та експерти

                На сцені BWS 2026 інсайтами про трансформацію українського бізнесу і ринковими трендами поділяться: Тарас Кицмей (SoftServe), Сергій Притула (БФ Сергія Притули), Данило Гетманцев (ВРУ), Дарія Марчак (Мінекономіки),  Павло Царук (Страхова група "ТАС"), Олена Борисова (Gastro Family), Олександр Лещенко (LESHCHENKO & PARTNERS),  Сергій Мартинчук (Cisco Ukraine), Євген Ріяко (RIYAKO & PARTNERS), Людмила Новак (ІНТЕРПАЙП),  а також спікери з ІНГО, "Київстар", Sense Bank, KSE, Sigma Software, EBA, AB InBev Efes Ukraine та інших компаній. 

                Ексклюзивний блок заходу — Q&A-сесія з Артемом Бородатюком, засновником групи IT-компаній FRACTAL, та Владиславом Антиповим, власником та СЕО екологічної компанії ЦЕРН. На учасників чекає відкритий діалог із залом про найпоширеніші помилки, яких припускаються управлінці, коли будують команди й керують бізнесом інтуїтивно. Учасники матимуть можливість поставити запитання, поділитися власними кейсами і разом розібрати, чому одні управлінські рішення працюють, а інші — ні. 

                Дата та місце проведення

                15 квітня 2026 року

                Київ 

                Для участі та отримання детальної інформації переходьте за посиланням:🔗 https://bws.delo.ua/?utm_source=release_delo&utm_medium=media&utm_campaign=release_delo_17032026

                Не пропустіть можливість отримати практичні стратегії та інсайти для бізнесів сміливих — тих, хто готовий діяти та зростати навіть у складних умовах.

                Стежте за оновленнями на сторінці Delo.ua у Facebook і Telegram-каналі.

                Партнери події

                Генеральний медіапартнер — Starlight Media

                Головні партнери:

                SenseBank

                LESHCHENKO & PARTNERS

                Партнери:

                Київстар

                Національна мережа АЗК Parallel

                Linkos Group

                KSE

