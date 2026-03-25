Business Wisdom Summit 2026: практические стратегии для смелых бизнесов

$43.920.0950.900.01
ukenru
13:57 • 14948 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
13:06 • 23316 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
10:45 • 28776 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 45000 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 67380 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 56847 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 55962 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 54537 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 38320 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Эксклюзив
24 марта, 14:12 • 34098 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51171 просмотра
В Латвию и Эстонию залетели дроны25 марта, 08:33 • 37571 просмотра
Минус 34% стратегической авиации и более 2250 танков рф - самые успешные операции СБУ во время войны25 марта, 10:00 • 22756 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23387 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 21564 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"13:57 • 14948 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
13:06 • 23316 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto12:01 • 17226 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов11:24 • 21787 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать11:09 • 23615 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой12:24 • 12114 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 51361 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 30496 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 60488 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 60871 просмотра
Business Wisdom Summit 2026: практические стратегии для смелых бизнесов

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Более 40 CEO и владельцев компаний поделятся стратегиями роста и выхода на новые рынки. Мероприятие объединит 500 гостей офлайн и зрителей онлайн.

Business Wisdom Summit 2026: практические стратегии для смелых бизнесов

15 апреля 2026 года в Киеве состоится Business Wisdom Summit — ведущее бизнес-событие весны, посвященное бизнесам смелых: в сверхсложных условиях они продолжают развиваться, внедряют новые стратегии и масштабируются. Более 40 CEO, владельцев бизнесов и высокопоставленных лиц поделятся с участниками собственными инструментами для роста, управления активами и выхода на новые рынки, которые можно применить сразу после саммита, передает УНН.

Уже более 10 лет лидер делового контента delo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" собирают бизнес-сообщество Украины в Киеве на Business Wisdom Summit. Мероприятие ежегодно объединяет 500+ гостей офлайн с параллельной прямой трансляцией на YouTube-канале delo.ua

Business Wisdom Summit 2026 — это событие для владельцев бизнеса, топ-менеджмента, предпринимателей и инвесторов, которые держат вектор на развитие, трансформацию и масштабирование компаний. В центре саммита — бизнесы, которые адаптируются к давлению, выходят на новые рынки, модернизируют операции и превращают кризис в возможности.

Основные темы программы

  • Белый бизнес: обязанность или стратегия роста
    • Трансформация украинского экспорта: новые возможности на мировых рынках
      • Энергоэффективность: стратегия, финансирование и результаты
        • Бизнес и общество: новые правила социальной ответственности
          • Рост под давлением: защита активов, сохранение финансирования, компенсация потерь
            • Бизнесы смелых: новая логика экономического развития и смелых решений
              • Неочевидный ИИ: от экспериментов до реальной защиты бизнеса

                Спикеры и эксперты

                На сцене BWS 2026 инсайтами о трансформации украинского бизнеса и рыночных трендах поделятся: Тарас Кицмей (SoftServe), Сергей Притула (БФ Сергея Притулы), Даниил Гетманцев (ВРУ), Дарья Марчак (Минэкономики),  Павел Царук (Страховая группа "ТАС"), Елена Борисова (Gastro Family), Александр Лещенко (LESHCHENKO & PARTNERS),  Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Евгений Рияко (RIYAKO & PARTNERS), Людмила Новак (ИНТЕРПАЙП),  а также спикеры из ИНГО, "Киевстар", Sense Bank, KSE, Sigma Software, EBA, AB InBev Efes Ukraine и других компаний. 

                Эксклюзивный блок мероприятия — Q&A-сессия с Артемом Бородатюком, основателем группы IT-компаний FRACTAL, и Владиславом Антиповым, владельцем и СЕО экологической компании ЦЕРН. Участников ждет открытый диалог с залом о самых распространенных ошибках, которые допускают управленцы, когда строят команды и управляют бизнесом интуитивно. Участники смогут задать вопросы, поделиться собственными кейсами и вместе разобрать, почему одни управленческие решения работают, а другие — нет. 

                Дата и место проведения

                15 апреля 2026 года

                Киев 

                Для участия и получения подробной информации переходите по ссылке:🔗 https://bws.delo.ua/?utm_source=release_delo&utm_medium=media&utm_campaign=release_delo_17032026

                Не упустите возможность получить практические стратегии и инсайты для бизнесов смелых — тех, кто готов действовать и расти даже в сложных условиях.

                Следите за обновлениями на странице Delo.ua в Facebook и Telegram-канале.

                Партнеры мероприятия

                Генеральный медиапартнер — Starlight Media

                Главные партнеры:

                SenseBank

                LESHCHENKO & PARTNERS

                Партнеры:

                Киевстар

                Национальная сеть АЗК Parallel

                Linkos Group

                KSE

