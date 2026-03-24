Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові

13872 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
15652 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
17:38
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
24 березня, 16:18
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
24 березня, 14:12
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
24 березня, 13:42
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
24 березня, 12:48
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
24 березня, 12:22
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Львів опинився під дроновою атакою рф - що відомо24 березня, 14:24 • 10522 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto24 березня, 15:18 • 27353 перегляди
Кількість поранених у Львові продовжує зростати, пожежею охоплені примурні будівлі Бернардинського монастиря24 березня, 16:05 • 15826 перегляди
Україна не зможе стати членом ЄС до 2027 року – єврокомісарка16:58 • 5710 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto18:35 • 9736 перегляди
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 13871 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto24 березня, 15:18 • 27378 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
24 березня, 13:42 • 44363 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 41387 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 62458 перегляди
Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові

Київ • УНН

 • 1962 перегляди

Прем’єрка отримала 1,3 млн грн зарплати та 3,2 млн грн гонорарів. Вона володіє нерухомістю, ділянками та користується автомобілем BMW X3 свого чоловіка.

Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові

Прем’єрка Юлія Свириденко за минулий рік задекларувала понад 4,5 млн гривень доходу, з яких 1,3 млн гривень - зарплата, та ще понад 3,2 млн гривень - гонорари. Також прем’єрка володіє квартирами у Києві та Чернігові, земельними ділянками та тримає гроші у банку. Про це пише УНН з посиланням на електронну декларацію прем’єр-міністра. 

Деталі 

Відповідно до декларації, зарплата Свириденко у 2025 році становила 1 млн 371 тис. 937 гривень. Також вона отримала 3 млн 243 тис. 529 гривень у вигляді гонорару від Київської школи економіки, 5195 гривень гонорару від Київської школи Державного управління, а також 144 тис. гривень від чоловіка - Сергія Дерленка за надання майна в оренду. 

Також донька Свириденко Софія отримала від батька 513 тис. 212 гривень на навчання. 

У банку прем’єрка зберігає 138 тис. 713 гривень, а готівкою - 10 тис. доларів. Окрім того, вона вказала, що має 100 тис. гривень гарантійної застави за договором оренди. 

Також Свириденко має у власності квартиру у Києві (33,5 кв.м.), квартиру у Чернігові (74,3 кв.м.), земельну ділянку у Чернігівській області площею 1496 кв.м., а також з травня 2025 року орендує квартиру у Києві (92,7 кв.м.). 

Окрім того, має 25% квартири у Чернігові (87,5 кв.м.). 

Їздить прем’єрка на автомобілі BMW Х3 2016 року випуску, який записаний на її чоловіка. 

Доповнення

У минулому році, коли Свириденко перебувала на посаді першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, вона задекларувала 1 млн 205 тис. грн зарплати, а також кілька об'єктів нерухомості.

Павло Башинський

