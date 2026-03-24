Свириденко задекларувала 1,3 млн грн зарплати, понад 3,2 млн грн гонорарів, а також квартири у Києві та Чернігові
Київ • УНН
Прем’єрка отримала 1,3 млн грн зарплати та 3,2 млн грн гонорарів. Вона володіє нерухомістю, ділянками та користується автомобілем BMW X3 свого чоловіка.
Прем’єрка Юлія Свириденко за минулий рік задекларувала понад 4,5 млн гривень доходу, з яких 1,3 млн гривень - зарплата, та ще понад 3,2 млн гривень - гонорари. Також прем’єрка володіє квартирами у Києві та Чернігові, земельними ділянками та тримає гроші у банку. Про це пише УНН з посиланням на електронну декларацію прем’єр-міністра.
Деталі
Відповідно до декларації, зарплата Свириденко у 2025 році становила 1 млн 371 тис. 937 гривень. Також вона отримала 3 млн 243 тис. 529 гривень у вигляді гонорару від Київської школи економіки, 5195 гривень гонорару від Київської школи Державного управління, а також 144 тис. гривень від чоловіка - Сергія Дерленка за надання майна в оренду.
Також донька Свириденко Софія отримала від батька 513 тис. 212 гривень на навчання.
У банку прем’єрка зберігає 138 тис. 713 гривень, а готівкою - 10 тис. доларів. Окрім того, вона вказала, що має 100 тис. гривень гарантійної застави за договором оренди.
Також Свириденко має у власності квартиру у Києві (33,5 кв.м.), квартиру у Чернігові (74,3 кв.м.), земельну ділянку у Чернігівській області площею 1496 кв.м., а також з травня 2025 року орендує квартиру у Києві (92,7 кв.м.).
Окрім того, має 25% квартири у Чернігові (87,5 кв.м.).
Їздить прем’єрка на автомобілі BMW Х3 2016 року випуску, який записаний на її чоловіка.
Доповнення
У минулому році, коли Свириденко перебувала на посаді першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України, вона задекларувала 1 млн 205 тис. грн зарплати, а також кілька об'єктів нерухомості.