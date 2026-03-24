Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко за прошлый год задекларировала более 4,5 млн гривен дохода, из которых 1,3 млн гривен - зарплата, и еще более 3,2 млн гривен - гонорары. Также премьер-министр владеет квартирами в Киеве и Чернигове, земельными участками и хранит деньги в банке. Об этом пишет УНН со ссылкой на электронную декларацию премьер-министра.
Детали
Согласно декларации, зарплата Свириденко в 2025 году составила 1 млн 371 тыс. 937 гривен. Также она получила 3 млн 243 тыс. 529 гривен в виде гонорара от Киевской школы экономики, 5195 гривен гонорара от Киевской школы Государственного управления, а также 144 тыс. гривен от мужа - Сергея Дерленко за предоставление имущества в аренду.
Также дочь Свириденко София получила от отца 513 тыс. 212 гривен на обучение.
В банке премьер-министр хранит 138 тыс. 713 гривен, а наличными - 10 тыс. долларов. Кроме того, она указала, что имеет 100 тыс. гривен гарантийного залога по договору аренды.
Также Свириденко имеет в собственности квартиру в Киеве (33,5 кв.м.), квартиру в Чернигове (74,3 кв.м.), земельный участок в Черниговской области площадью 1496 кв.м., а также с мая 2025 года арендует квартиру в Киеве (92,7 кв.м.).
Кроме того, имеет 25% квартиры в Чернигове (87,5 кв.м.).
Ездит премьер-министр на автомобиле BMW Х3 2016 года выпуска, который записан на ее мужа.
Дополнение
В прошлом году, когда Свириденко занимала должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, она задекларировала 1 млн 205 тыс. грн зарплаты, а также несколько объектов недвижимости.