Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Эксклюзив
18:45 • 12603 просмотра
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Премьер получила 1,3 млн грн зарплаты и 3,2 млн грн гонораров. Она владеет недвижимостью, участками и пользуется автомобилем BMW X3 своего мужа.

Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове

Премьер-министр Юлия Свириденко за прошлый год задекларировала более 4,5 млн гривен дохода, из которых 1,3 млн гривен - зарплата, и еще более 3,2 млн гривен - гонорары. Также премьер-министр владеет квартирами в Киеве и Чернигове, земельными участками и хранит деньги в банке. Об этом пишет УНН со ссылкой на электронную декларацию премьер-министра. 

Детали 

Согласно декларации, зарплата Свириденко в 2025 году составила 1 млн 371 тыс. 937 гривен. Также она получила 3 млн 243 тыс. 529 гривен в виде гонорара от Киевской школы экономики, 5195 гривен гонорара от Киевской школы Государственного управления, а также 144 тыс. гривен от мужа - Сергея Дерленко за предоставление имущества в аренду. 

Также дочь Свириденко София получила от отца 513 тыс. 212 гривен на обучение. 

В банке премьер-министр хранит 138 тыс. 713 гривен, а наличными - 10 тыс. долларов. Кроме того, она указала, что имеет 100 тыс. гривен гарантийного залога по договору аренды. 

Также Свириденко имеет в собственности квартиру в Киеве (33,5 кв.м.), квартиру в Чернигове (74,3 кв.м.), земельный участок в Черниговской области площадью 1496 кв.м., а также с мая 2025 года арендует квартиру в Киеве (92,7 кв.м.). 

Кроме того, имеет 25% квартиры в Чернигове (87,5 кв.м.). 

Ездит премьер-министр на автомобиле BMW Х3 2016 года выпуска, который записан на ее мужа. 

Дополнение

В прошлом году, когда Свириденко занимала должность первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины, она задекларировала 1 млн 205 тыс. грн зарплаты, а также несколько объектов недвижимости.

