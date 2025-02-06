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Данія посилює контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 25380 перегляди

Данія посилить перевірку танкерів через активність старих суден, що перевозять нафту через данські протоки. Рішення прийняте на тлі загроз від російського "тіньового флоту", що налічує понад 650 суден.

Данія посилить заходи безпеки для танкерів, які, на її думку, можуть становити небезпеку для екології, мореплавання та моряків у відповідь на "активність старих суден, що перевозять нафту". Про це йдеться у заяві морського управління королівства від 5 лютого, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

У відомстві зазначили, що ухвалили таке рішення у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль країни порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією корабля танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Російський "тіньовий флот", чисельність якого оцінюється Київською школою економіки більш ніж у 650 суден, опинився в центрі уваги у 2024 році не лише через нелегальне транспортування російської нафти, а й на тлі інцидентів із пошкодженням інфраструктури у Балтійському морі.

Зокрема, одне із суден "тіньового флоту" підозрювали в умисному пошкодженні підводного комунікаційного кабелю Estlink-2 у Фінській затоці наприкінці 2024 року. Тому європейські військові, розвідслужби та політики вважають російський "тіньовий флот" суттєвою загрозою безпеці.

Окрім того, результати розслідування міжнародного журналістського консорціуму, про яке повідомили у вівторок, 4 лютого, німецькі телеканали NDR і WDR, показали, що до складу "тіньового флоту" входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям зі США та Європи. Усі ці судна було продано москві вже після початку війни в Україні.

До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ04.02.25, 18:48 • 27702 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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