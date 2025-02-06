Данія посилює контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" рф

Данія посилить заходи безпеки для танкерів, які, на її думку, можуть становити небезпеку для екології, мореплавання та моряків у відповідь на "активність старих суден, що перевозять нафту". Про це йдеться у заяві морського управління королівства від 5 лютого, пише УНН з посиланням на DW.

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У відомстві зазначили, що ухвалили таке рішення у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль країни порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією корабля танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Російський "тіньовий флот", чисельність якого оцінюється Київською школою економіки більш ніж у 650 суден, опинився в центрі уваги у 2024 році не лише через нелегальне транспортування російської нафти, а й на тлі інцидентів із пошкодженням інфраструктури у Балтійському морі.

Зокрема, одне із суден "тіньового флоту" підозрювали в умисному пошкодженні підводного комунікаційного кабелю Estlink-2 у Фінській затоці наприкінці 2024 року. Тому європейські військові, розвідслужби та політики вважають російський "тіньовий флот" суттєвою загрозою безпеці.

Окрім того, результати розслідування міжнародного журналістського консорціуму, про яке повідомили у вівторок, 4 лютого, німецькі телеканали NDR і WDR, показали, що до складу "тіньового флоту" входять 230 танкерів, які раніше належали компаніям зі США та Європи. Усі ці судна було продано москві вже після початку війни в Україні.

До складу "тіньового" флоту рф входять 230 танкерів із США та ЄС - ЗМІ