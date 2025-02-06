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Дания усиливает контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" рф

Киев  •  УНН

 • 8509 просмотра

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Дания усилит проверку танкеров из-за активности старых судов, перевозящих нефть через датские проливы. Решение принято на фоне угроз от российского «теневого флота», насчитывающего более 650 судов.

Дания усилит меры безопасности для танкеров, которые, по ее мнению, могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков в ответ на «активность старых судов, перевозящих нефть». Об этом говорится в заявлении морского управления королевства от 5 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ведомстве отметили, что приняли такое решение в ответ на «активность старых судов, которые перевозят нефть через датские проливы».

«Контроль страны порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или крушением корабля танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российский «теневой флот», численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов «теневого флота» подозревали в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский «теневой флот» существенной угрозой безопасности.

Кроме того, результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором сообщили во вторник, 4 февраля, немецкие телеканалы NDR и WDR, показали, что в состав «теневого флота» входят 230 танкеров, которые ранее принадлежали компаниям из США и Европы. Все эти суда были проданы москве уже после начала войны в Украине.

В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ04.02.25, 18:48 • 25382 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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