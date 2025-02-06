Дания усиливает контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" рф

Дания усилит меры безопасности для танкеров, которые, по ее мнению, могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков в ответ на «активность старых судов, перевозящих нефть». Об этом говорится в заявлении морского управления королевства от 5 февраля, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ведомстве отметили, что приняли такое решение в ответ на «активность старых судов, которые перевозят нефть через датские проливы».

«Контроль страны порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или крушением корабля танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российский «теневой флот», численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.

В частности, одно из судов «теневого флота» подозревали в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский «теневой флот» существенной угрозой безопасности.

Кроме того, результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором сообщили во вторник, 4 февраля, немецкие телеканалы NDR и WDR, показали, что в состав «теневого флота» входят 230 танкеров, которые ранее принадлежали компаниям из США и Европы. Все эти суда были проданы москве уже после начала войны в Украине.

В состав "теневого" флота рф входят 230 танкеров из США и ЕС - СМИ