Операційна ефективність вийшла на перше місце: експертка KSE про трансформацію сфери закупівель

Керівниця Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки (KSE) на MHP Procurement Conference 2025 Олена Стародубцева поділилася результатами останніх досліджень про трансформацію функції закупівель та очікувань від цієї сфери у 2025 році, передає УНН.

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За її словами, операційна ефективність вийшла на перше місце серед стратегічних пріоритетів компаній, випередивши навіть традиційний фокус на скороченні витрат. Бізнес сьогодні очікує швидкості, гнучкості та стабільності процесів, підкреслила Стародубцева.

Так, серед ключових очікувань керівництва - забезпечення безперебійності постачання, що стає критичним фактором у нестабільному середовищі.

Вона також наголосила, що закупівельна функція змінюється. Закупівельник 2025 року - це вже стратегічний гравець, який поєднує в собі ролі аналітика та переговорника, уточнила Стародубцева.

2024 рік приніс і нові управлінські виклики. Серед них:

складність у залученні нових фахівців;

дефіцит кваліфікованої робочої сили;

психоемоційне виснаження команд та потреба у підтримці ментального здоров’я.

Ще один важливий тренд - активний інтерес до впровадження штучного інтелекту. Понад половина компаній вже перебувають на стадії дослідження його можливостей для закупівельних функцій, а 17% - уже пілотують.

Закупівлі поступово перетворюються на потужний інструмент стратегічного управління, що допомагає компаніям не лише заощаджувати.

Довідка

Організатор MHP Procurement Conference 2025 - МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить у топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП - лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами - кілька мереж, зокрема магазини "М'ясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.