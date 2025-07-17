Операционная эффективность вышла на первое место: эксперт KSE о трансформации сферы закупок

Руководитель Центра совершенствования закупок Киевской школы экономики (KSE) на MHP Procurement Conference 2025 Елена Стародубцева поделилась результатами последних исследований о трансформации функции закупок и ожиданий от этой сферы в 2025 году, передает УНН.

Детали

По ее словам, операционная эффективность вышла на первое место среди стратегических приоритетов компаний, опередив даже традиционный фокус на сокращении расходов. Бизнес сегодня ожидает скорости, гибкости и стабильности процессов, подчеркнула Стародубцева.

Так, среди ключевых ожиданий руководства - обеспечение бесперебойности поставок, что становится критическим фактором в нестабильной среде.

Она также подчеркнула, что закупочная функция меняется. Закупщик 2025 года - это уже стратегический игрок, который сочетает в себе роли аналитика и переговорщика, уточнила Стародубцева.

2024 год принес и новые управленческие вызовы. Среди них:

сложность в привлечении новых специалистов;

дефицит квалифицированной рабочей силы;

психоэмоциональное истощение команд и потребность в поддержке ментального здоровья.

Еще один важный тренд - активный интерес к внедрению искусственного интеллекта. Более половины компаний уже находятся на стадии исследования его возможностей для закупочных функций, а 17% - уже пилотируют.

Закупки постепенно превращаются в мощный инструмент стратегического управления, который помогает компаниям не только экономить.

Справка

Организатор MHP Procurement Conference 2025 - МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП - лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает громады и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.