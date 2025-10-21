Рада назначила Бережную главой Минкульта
Киев • УНН
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.
Детали
После выступлений нардепов состоялось голосование, в результате которого кандидатуру Татьяны Бережной на должность нового министра культуры поддержали 266 народных избранников. Сразу после голосования новая глава Минкультуры была приведена к присяге.
Дополнение
Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года - после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.
В октябре премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины.
15 октября комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины.
Тогда же в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Бережной.
Справка
Татьяна Васильевна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин, Ивано-Франковской области. Украинская государственная служащая, юрист и экономист.
Образование получила в Киево-Могилянской академии, получив степени бакалавра и магистра права. Стажировалась в Парламенте Канады по программе CUPP, училась в Украинской школе политических студий, "Аспен институте Киев", Киевской школе экономики (специализация GR), Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), а в 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора KMBS по направлению "Управление и администрирование".
В 2022-2025 годах занимала должность заместителя Министра экономики Украины.