Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 11783 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 12294 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 13946 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 14287 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 13897 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03 • 26695 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20201 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00 • 17091 просмотра
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34 • 28486 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина Ганича
Рада назначила Бережную главой Минкульта

Киев • УНН

 • 6142 просмотра

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.

Рада назначила Бережную главой Минкульта

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов, передает УНН.

Детали

После выступлений нардепов состоялось голосование, в результате которого кандидатуру Татьяны Бережной на должность нового министра культуры поддержали 266 народных избранников. Сразу после голосования новая глава Минкультуры была приведена к присяге.

Дополнение

Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года - после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

В октябре премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины.

15 октября комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины.

Тогда же в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Бережной.

Справка

Татьяна Васильевна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин, Ивано-Франковской области. Украинская государственная служащая, юрист и экономист.

Образование получила в Киево-Могилянской академии, получив степени бакалавра и магистра права. Стажировалась в Парламенте Канады по программе CUPP, училась в Украинской школе политических студий, "Аспен институте Киев", Киевской школе экономики (специализация GR), Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), а в 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора KMBS по направлению "Управление и администрирование".

В 2022-2025 годах занимала должность заместителя Министра экономики Украины.

Павел Зинченко

