Минкультуры работает над обновлением украинских шрифтов - Бережная
Киев • УНН
Министерство культуры Украины обновляет украинские шрифты, сообщила вице-премьер-министр Татьяна Бережная. Создана рабочая группа, результаты которой будут представлены в ближайшее время.
Министерство культуры Украины работает над обновлением украинских шрифтов, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса о ее назначении, сообщает УНН.
Что касается шрифтов. Это точно тот отпечаток, который мы оставим после себя. Поэтому те визуальные символы, которые мы видим перед собой, играют очень большую роль, как и то, что мы в них вкладываем
Министр добавила, что сейчас по поручению премьер-министра в Минкультуры создана рабочая группа по обновлению украинских шрифтов, и результаты будут продемонстрированы в ближайшее время.
Справка
В августе 2023 года группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, которым предлагает Верховной Раде прекратить использование шрифтов российского происхождения, в частности "Ижица", в работе украинского парламента.
Также нардепы считают необходимым рекомендовать президенту Украины, Правительству Украины и другим государственным органам, а также предприятиям, учреждениям и организациям прекратить использование шрифтов российского происхождения, в частности "Ижицы" и производных от него.
В пояснительной записке к документу говорится, что, учитывая полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, дальнейшее использование шрифтов, имеющих российское происхождение, в отличиях Верховной Рады Украины является неприемлемым.
В то же время, авторы документа напоминают, что украинские шрифтовые дизайнеры разработали сотни, если не тысячи шрифтов, достойных того, чтобы их использовали.
В сентябре 2023 года тогдашний и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в Украине планируют запустить на государственном уровне банк украинских шрифтов.
Дополнение
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины. Это решение поддержали 266 народных депутатов.