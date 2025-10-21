Минкультуры работает над обновлением украинских шрифтов - Бережная

Министерство культуры Украины работает над обновлением украинских шрифтов, сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса о ее назначении, сообщает УНН.

Что касается шрифтов. Это точно тот отпечаток, который мы оставим после себя. Поэтому те визуальные символы, которые мы видим перед собой, играют очень большую роль, как и то, что мы в них вкладываем