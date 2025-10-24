Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего — начнется новая эра шрифтотворчества, передает УНН.

Стефанчук сообщил, что провел рабочее совещание, посвященное украинизации текстов украинского законодательства.

... до конца года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала следующего — начнем новую эру шрифтотворчества. Это не только о форме, но и о содержании — об утверждении языковой независимости украинского законодательства

По словам Стефанчука, во многих нормативных актах до сих пор сохранились русизмы, кальки с канцеляризмов и лексика, не свойственная современному украинскому языку.

Нет единой системы переводов юридических терминов — это создает проблемы не только для понимания законов, но и для их адаптации к праву Европейского Союза. Украинский язык должен быть точным, современным и конкурентным в правовой сфере. Особенно сейчас, когда мы готовимся к членству в ЕС, а большая часть законодательства потребует корректного перевода как с английского, так и на английский