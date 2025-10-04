рф двічі вдарила по вокзалу в Шостці, є поранені серед пасажирів і працівників УЗ - віцепрем'єр
Київ • УНН
Росія двічі атакувала залізничний вокзал у Шостці, спочатку поціливши в локомотив приміського поїзда, а потім в електровоз потяга Київ-Шостка під час евакуації. Відомо про поранених серед пасажирів та залізничників, медики надають допомогу.
росія двічі завдала удару по залізничному вокзалу у Шостці, повторно атакувавши, коли почалася евакуація, відомо про постраждалих серед пасажирів та залізничників, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram у суботу, пише УНН.
росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка. Є поранені серед пасажирів і працівників Укрзалізниці
З його слів, медичні бригади вже доправили постраждалих до лікарень і надають необхідну допомогу. "Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників і будуть евакуйовані після завершення тривоги", - зазначив він.
"Ворог вкотре навмисно бʼє залізничній інфраструктурі та людях", - наголосив віцепрем'єр.
Нагадаємо
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ.
Раніше Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Відомо про десятки постраждалих.