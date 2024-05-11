Центр страткому: кремль намагається дискредитувати Україну на Євробаченні
Київ • УНН
кремль використовує бот-атаки, звинувачення у "зливі" коштів та навмисні фейки, пов'язані з нацизмом, щоб спробувати дискредитувати Україну на Євробаченні та не допустити її перемоги.
кремль намагається дискредитувати Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", використовуючи ботів, звинувачення та навмисні вкиди. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, передає УНН.
Деталі
"кремль намагається дискредитувати Україну на "Євробаченні". Атака ботів й звинувачення у "зливі" мільйонів гривень, навмисні вкиди та притягнутий за вуха нацизм – усе це наслідки діяльності російської пропаганди та ботоферм. Так ворог намагається не допустити перемоги України на "Євробаченні", - ідеться у повідомленні центру.
Зазначається, що основною темою маніпуляцій є те, що нібито Україна виділила під час війни 11 млн гривень на Нацвідбір до "Євробачення".
Також у соцмережах почали звинувачувати співачку Jerry Heil у підтримці нацизму. "Усе це через відео в ТікТок, де вона співає у світшоті з написом Banderaciaga. Особливо це обурило поляків, які вважають Бандеру винним у геноциді польського народу", - повідомляє центр.
росіяни розганяють і відео падіння на сцені alyona alyona, де просуваються наративи бодішеймінгу - дискримінація за зовнішніми ознаками. Також пропагандисти почали використовувати гомофобні вислови, звинувачення у сатанізмі та нацизмі, вказали у Центрі страткому.
Нагадаємо
Організатори Євробачення-2024 представили порядок виступів у фіналі 68-го пісенного конкурсу, який відбудеться в суботу, 11 травня, - Україна виступить другою серед 26 країн-виконавців.
Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати11.05.24, 09:57 • 109236 переглядiв