Центр страткома: кремль пытается дискредитировать Украину на Евровидении

кремль пытается дискредитировать Украину на песенном конкурсе "Евровидение", используя ботов, обвинения и преднамеренные вбросы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, передает УНН.

Детали

"кремль пытается дискредитировать Украину на "Евровидении". Атака ботов и обвинения в "сливе" миллионов гривен, умышленные вбросы и притянутый за уши нацизм - все это последствия деятельности российской пропаганды и ботоферм. Так враг пытается не допустить победы Украины на "Евровидении", - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что основной темой манипуляций является то, что якобы Украина выделила во время войны 11 млн гривен на Нацотбор на "Евровидение".

Также в соцсетях начали обвинять певицу Jerry Heil в поддержке нацизма. "Все это из-за видео в ТикТок, где она поет в свитшоте с надписью Banderaciaga. Особенно это возмутило поляков, которые считают Бандеру виновным в геноциде польского народа", - сообщает центр.

россияне разгоняют и видео падения на сцене alyona alyona, где продвигаются нарративы бодишейминга - дискриминация по внешним признакам. Также пропагандисты начали использовать гомофобные высказывания, обвинения в сатанизме и нацизме, указали в Центре страткома.

Напомним

Организаторы Евровидения-2024 представили порядок выступлений в финале 68-го песенного конкурса, который состоится в субботу, 11 мая, - Украина выступит второй среди 26 стран-исполнителей.

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать