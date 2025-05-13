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Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

Київ • УНН

 • 6246 перегляди

У півфіналах та фіналі Євробачення-2025 у Базелі глядачів чекають виступи переможців минулих років, зокрема, NEMO, Baby Lasagna та Jerry Heil.

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

У півфіналах і фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025" глядачів чекають особливі шоу-програми за участі зірок попередніх років, пише УНН.

Деталі

Вже 13, 15 і 17 травня швейцарському Базелі проходитиме пісенний конкурс Євробачення-2025. Окрім, учасників конкурсу, на сцені також виступатимуть й інші артисти. Їхні імена вже відомі, однак, про те, в який день вони виступають — організатори тримають в таємниці.

Щороку на сцені Євробачення зʼявляється переможець минулого року. Євробачення-2025 не є виключенням, тож глядачам варто очікувати на появу швейцарця NEMO з піснею The Code. Також очікується, що зі своїм номером зʼявиться Baby Lasagna з Хорватії, який торік посів друге місце з хітом Rim Tim Tagi Dim.

Ну і звісно ж, виступатимуть також представники зі Швейцарії, які брали участь в пісенному конкурсі в попередні роки. Це, наприклад, Paola (1969, 1980), Peter, Sue & Marc (1971, 1976, 1979, 1981), Luca Hänni (2019) та Gjon’s Tears (2020, 2021). Водночас останній долучиться й до ще одного виступу — спільного номера представників країн, які мали виступати у 2020 році, але через пандемію конкурс скасували. У цьому виступі також візьмуть участь Destiny (Мальта), Efendi (Азербайджан) і The Roop (Литва), втім, що це буде за номер наразі невідомо.

Ще одним гостем буде Käärijä з Фінляндії. Він у 2023 році зі своєю піснею Cha Cha Cha зайняв друге місце в конкурсі.

Також очікується яскравий номер від учасників Євробачення-2024, в якому, зокрема, братиме участь і українська співачка Jerry Heil. Разом з нею на сцені зʼявляться Marina Satti з Греції, iolanda з Португалії та Silvester Belt з Литви.

Особливою появою на сцені буде Йорген Олсен із The Olsen Brothers, який 25 років тому приніс Данії перемогу у пісенному конкурсі Євробачення. 

Нагадаємо

13 травня о 22:00 за київським часом розпочнеться перший півфінал конкурсу у якому, зокрема, будуть виступати представники від України — гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray" під номером 5. Також у першому півфіналі візьмуть участь VÆB - RÓA (Ісландія), Justyna Steczkowska – GAJA (Польща), Klemen – How Much Time Do We Have Left (Словенія), Tommy Cash – Espresso Macchiato (Естонія).

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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