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Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

Киев • УНН

 • 2544 просмотра

В полуфиналах и финале Евровидения-2025 в Базеле зрителей ждут выступления победителей прошлых лет, в частности, NEMO, Baby Lasagna и Jerry Heil.

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

В полуфиналах и финале международного песенного конкурса "Евровидение-2025" зрителей ждут особые шоу-программы с участием звезд предыдущих лет, пишет УНН.

Детали

Уже 13, 15 и 17 мая в швейцарском Базеле будет проходить песенный конкурс Евровидение-2025. Кроме участников конкурса, на сцене также будут выступать и другие артисты. Их имена уже известны, однако, о том, в какой день они выступают — организаторы держат в тайне.

Ежегодно на сцене Евровидения появляется победитель прошлого года. Евровидение-2025 не является исключением, поэтому зрителям стоит ожидать появления швейцарца NEMO с песней The Code. Также ожидается, что со своим номером появится Baby Lasagna из Хорватии, который в прошлом году занял второе место с хитом Rim Tim Tagi Dim.

Ну и конечно же, будут выступать также представители из Швейцарии, которые участвовали в песенном конкурсе в предыдущие годы. Это, например, Paola (1969, 1980), Peter, Sue & Marc (1971, 1976, 1979, 1981), Luca Hänni (2019) и Gjon’s Tears (2020, 2021). В то же время последний присоединится и к еще одному выступлению — общему номеру представителей стран, которые должны были выступать в 2020 году, но из-за пандемии конкурс отменили. В этом выступлении также примут участие Destiny (Мальта), Efendi (Азербайджан) и The Roop (Литва), впрочем, что это будет за номер пока неизвестно.

Еще одним гостем будет Käärijä из Финляндии. Он в 2023 году со своей песней Cha Cha Cha занял второе место в конкурсе.

Также ожидается яркий номер от участников Евровидения-2024, в котором, в частности, будет участвовать и украинская певица Jerry Heil. Вместе с ней на сцене появятся Marina Satti из Греции, iolanda из Португалии и Silvester Belt из Литвы.

Особым появлением на сцене будет Йорген Олсен из The Olsen Brothers, который 25 лет назад принес Дании победу в песенном конкурсе Евровидение. 

Напомним

13 мая в 22:00 по киевскому времени начнется первый полуфинал конкурса в котором, в частности, будут выступать представители от Украины — группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" под номером 5. Также в первом полуфинале примут участие VÆB - RÓA (Исландия), Justyna Steczkowska – GAJA (Польша), Klemen – How Much Time Do We Have Left (Словения), Tommy Cash – Espresso Macchiato (Эстония).

Алина Волянская

Алина Волянская

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