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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення-2025 до Швейцарії

Київ • УНН

 • 5708 перегляди

Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Музиканти виступатимуть 13 травня у першому півфіналі під номером п'ять.

Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення-2025 до Швейцарії

Переможців українського нацвідбору, музикантів гурту Ziferblat, сьогодні проводжали до швейцарського Базеля, для участі у цьогорічному конкурсі Євробачення.

Передає УНН із посиланням на сторінку Ziferblat у Instagram.

Деталі

Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.

Музиканти вже вирушили до міста Базель, у Швейцарію, де 13, 15, 17 травня має відбутися 69-й пісенний конкурс. Українські виконавці виступатимуть під номером п'ять 13 травня у першому півфіналі пісенного конкурсу. За прогнозами букмекерів, Ziferblat  поки що претендує на 13 місце. 

Нагадаємо

Співачка Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні-2025 та оголосить бали нацжурі. Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.

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