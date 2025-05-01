Український гурт Ziferblat вирушив на Євробачення-2025 до Швейцарії
Київ • УНН
Гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray представлятиме Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Музиканти виступатимуть 13 травня у першому півфіналі під номером п'ять.
Переможців українського нацвідбору, музикантів гурту Ziferblat, сьогодні проводжали до швейцарського Базеля, для участі у цьогорічному конкурсі Євробачення.
Передає УНН із посиланням на сторінку Ziferblat у Instagram.
Деталі
Україну на "Євробаченні-2025" представлятиме гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray.
Музиканти вже вирушили до міста Базель, у Швейцарію, де 13, 15, 17 травня має відбутися 69-й пісенний конкурс. Українські виконавці виступатимуть під номером п'ять 13 травня у першому півфіналі пісенного конкурсу. За прогнозами букмекерів, Ziferblat поки що претендує на 13 місце.
Нагадаємо
Співачка Jerry Heil стане речницею України на Євробаченні-2025 та оголосить бали нацжурі. Гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі під номером 5.