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Украинская группа Ziferblat отправилась на Евровидение-2025 в Швейцарию

Киев • УНН

 • 5052 просмотра

Группа Ziferblat с песней Bird of Pray будет представлять Украину на Евровидении-2025 в Базеле. Музыканты выступят 13 мая в первом полуфинале под номером пять.

Украинская группа Ziferblat отправилась на Евровидение-2025 в Швейцарию

Победителей украинского нацотбора, музыкантов группы Ziferblat, сегодня провожали в швейцарский Базель, для участия в этом году в конкурсе Евровидение.

Передает УНН со ссылкой на страницу Ziferblat в Instagram.

Детали

Украину на "Евровидении-2025" будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Музыканты уже отправились в город Базель, в Швейцарию, где 13, 15, 17 мая должен состояться 69-й песенный конкурс. Украинские исполнители будут выступать под номером пять 13 мая в первом полуфинале песенного конкурса. По прогнозам букмекеров, Ziferblat  пока что претендует на 13 место. 

Напомним

Певица Jerry Heil станет пресс-секретарем Украины на Евровидении-2025 и объявит баллы нацжури. Группа Ziferblat выступит в первом полуфинале под номером 5.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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