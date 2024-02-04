Нацвідбір на "Євробачення": найбільшу кількість балів від жюрі отримав гурт Ziferblat
Київ • УНН
Ziferblat отримав найбільшу кількість балів від українського національного журі, щоб представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 року.
Найбільшу кількість балів від національному жюрі нацвідбору на "Євробачення-2024" отримав гурт Ziferblat. Про це УНН повідомляє з посиланням на фінал Нацвідбору.
Один бал від національному журі отримав гурт NAHABA, два бали - NAZVA, три бали - SKYLERR , чотири - Drevo, пять - ANKA, шість - YAKTAK, 7 - YAGODY, 8 - INGRET.
Своєю чергою 9 балів від журі отримав гурт MÉLOVIN, 10 балів - alyona alyona & Jerry Heil а 11 балів - Ziferblat.
Доповнення
У "Дії" за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення" проголосували 1 167 176 українців. Як повідомив повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, це на один мільйон більше голосів ніж минулого року.
Заначимо, що через проблеми із роботою застосунку, голосування для українців продовжили до сьогоднішнього вечора.
Нагадаємо
68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024.