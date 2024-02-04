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Нацвідбір на "Євробачення": найбільшу кількість балів від жюрі отримав гурт Ziferblat

Нацвідбір на "Євробачення": найбільшу кількість балів від жюрі отримав гурт Ziferblat

Київ • УНН

 • 36829 перегляди

Ziferblat отримав найбільшу кількість балів від українського національного журі, щоб представляти країну на пісенному конкурсі Євробачення 2024 року.

 Найбільшу кількість балів від національному жюрі нацвідбору на "Євробачення-2024" отримав гурт Ziferblat. Про це УНН повідомляє з посиланням на фінал Нацвідбору. 

Один бал від національному журі отримав гурт NAHABA, два бали - NAZVA, три бали - SKYLERR , чотири  - Drevo, пять - ANKA, шість - YAKTAK, 7 - YAGODY,  8 - INGRET.

Своєю чергою 9 балів від журі отримав гурт MÉLOVIN,  10 балів - alyona alyona & Jerry Heil а 11 балів - Ziferblat. 

Доповнення 

У "Дії"  за представника України на пісенному конкурсі "Євробачення" проголосували 1 167 176 українців. Як повідомив повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, це на один мільйон більше голосів ніж минулого року. 

Заначимо, що через проблеми із роботою застосунку, голосування для українців продовжили до сьогоднішнього вечора. 

Нагадаємо 

68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024  відбудеться у Швеції в травні цього року. Учасник від України позмагається в одному з півфіналів 7 травня за представлення країни у Гранд Фіналі Євробачення-2024. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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