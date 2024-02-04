Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  174160 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  274549 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  277307 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  243177 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  241652 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  208952 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  166676 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  165168 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  178003 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171220 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 17:40  •  2039 просмотра

Read in English

Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.

 Наибольшее количество баллов от национального жюри нацотбора на "Евровидение-2024" получила группа Ziferblat. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финал Нацотбора. 

Один балл от национального жюри получила группа NAHABA, два балла - NAZVA, три балла - SKYLERR, четыре  - Drevo, пять - ANKA, шесть - YAKTAK, 7 - YAGODY,  8 - INGRET.

В свою очередь 9 баллов от жюри получила группа MÉLOVIN,  10 баллов - alyona alyona & Jerry Heil а 11 баллов - Ziferblat. 

Дополнение 

В "Дії"  за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение" проголосовали 1 167 176 176 украинцев. Как сообщил сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник, это на один миллион больше голосов чем в прошлом году. 

Отметим, что из-за проблем с работой приложения, голосование для украинцев продлили до сегодняшнего вечера. 

Напомним 

68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024  состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КультураПроисшествия
melovinMélovin
alyona-alyonaАлёна Алёна
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
Нацвідбір на "Євробачення": найбільшу кількість балів від жюрі отримав гурт Ziferblat
National selection for the Eurovision Song Contest: Ziferblat received the highest number of points from the jury
Новости по теме

Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.

Культура •   •  2039 просмотра
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.

Общество •   •  6332 просмотра
Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.

Война •   •  9193 просмотра
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  10218 просмотра
Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.

Война •   •  11642 просмотра
россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.

Война •   •  12564 просмотра
За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.

Новости Мира •   •  10700 просмотра
Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".

Новости Мира •   •  25048 просмотра
В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

Спорт •   •  22608 просмотра
Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.

Война •   •  25573 просмотра
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь