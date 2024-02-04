Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Наибольшее количество баллов от национального жюри нацотбора на "Евровидение-2024" получила группа Ziferblat. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финал Нацотбора.

Один балл от национального жюри получила группа NAHABA, два балла - NAZVA, три балла - SKYLERR, четыре - Drevo, пять - ANKA, шесть - YAKTAK, 7 - YAGODY, 8 - INGRET.

В свою очередь 9 баллов от жюри получила группа MÉLOVIN, 10 баллов - alyona alyona & Jerry Heil а 11 баллов - Ziferblat.

Дополнение

В "Дії" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение" проголосовали 1 167 176 176 украинцев. Как сообщил сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник, это на один миллион больше голосов чем в прошлом году.

Отметим, что из-за проблем с работой приложения, голосование для украинцев продлили до сегодняшнего вечера.

Напомним

68-й международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в Швеции в мае этого года. Участник от Украины поборется в одном из полуфиналов 7 мая за представление страны в Гранд Финале Евровидения-2024.