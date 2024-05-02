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З’явилося фото і відео з другої репетиції Jerry Heil & alyona на Євробаченні

З’явилося фото і відео з другої репетиції Jerry Heil & alyona на Євробаченні

Київ • УНН

 • 23415 перегляди

Джеррі Хайль та alyona alyona провели другу репетицію свого виступу на Євробаченні "Teresa & Maria", продемонструвавши впевнені кроки Джеррі Хайля та вогняні візуальні ефекти.

Українські співачки alyona alyona та Jerry Heil  провели вже другу репетицію номера на трек "Teresa & Maria" до Євробачення. У мережі пишуть що постановку для них створила Таню Муіньо, передає УНН.

Деталі 

У короткому уривку репетиційного виступу Jerry Heil та alyona alyona нарешті можна побачити в динаміці номер.

На відео потрапив момент впевненого крокування Jerry Heil нагору, тоді як на неї з неба мчать спалахи вогню.

Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо01.05.24, 17:15 • 19522 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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