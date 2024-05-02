Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil провели уже вторую репетицию номера на трек "Teresa & Maria" к Евровидению. В сети пишут что постановку для них создала Таню Муиньо, передает УНН.



Детали

В коротком отрывке репетиционного выступления Jerry Heil и alyona alyona наконец-то можно увидеть в динамике номер.

На видео попал момент уверенного шагания Jerry Heil наверх, тогда как на нее с неба мчатся вспышки огня.

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо