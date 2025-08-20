Звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві: поліція проводить розслідування
Київ • УНН
Поліція Києва розслідує справу за статтею про домашнє насильство щодо актора Костянтина Темляка. Його колишня дівчина звинувачує його в побитті та моральному знущанні.
Поліція проводить розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.
Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
Наразі слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), врамках якого проводиться перевірка щодо ймовірного вчинення домашнього насильства (Темляком Костянтином – ред.) відносно колишньої дівчини
Крім того, в поліції повідомили, що в межах розслідування також проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень.
Контекст
Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно звинуватила його у насильстві, побитті та моральному знущанні. За її словами, Темляк регулярно підіймав на неї руку, шантажував самогубством, коли вона хотіла піти від нього, зраджував, просив дівчат скидувати інтимні фото.
Також Соловйова заявила, що він нібито в переписці із 15-річною дівчиною, нині співачкою Manita, надсилав повідомлення та фото сексуального характеру. Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" після звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.