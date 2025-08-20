$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 1804 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 5820 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 15427 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 14282 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 70524 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 30694 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 32309 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 32802 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 149726 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 130266 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві: поліція проводить розслідування

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Поліція Києва розслідує справу за статтею про домашнє насильство щодо актора Костянтина Темляка. Його колишня дівчина звинувачує його в побитті та моральному знущанні.

Звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві: поліція проводить розслідування

Поліція проводить розслідування щодо звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві.

Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва. 

Наразі слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство), врамках якого проводиться перевірка щодо ймовірного вчинення домашнього насильства (Темляком Костянтином – ред.) відносно колишньої дівчини

- повідомили в поліції.

Крім того, в поліції повідомили, що в межах розслідування також проводиться перевірка щодо можливих фактів інших правопорушень.    

Контекст

Колишня дівчина Темляка Анастасія Соловйова публічно звинуватила його у насильстві, побитті та моральному знущанні. За її словами, Темляк регулярно підіймав на неї руку, шантажував самогубством, коли вона хотіла піти від нього, зраджував, просив дівчат скидувати інтимні фото. 

Також Соловйова заявила, що він нібито в переписці із 15-річною дівчиною, нині співачкою Manita, надсилав повідомлення та фото сексуального характеру. Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" після звинувачень актора Костянтина Темляка у домашньому насильстві. 

Анна Мурашко

КультураКримінал та НП
Подільський район
Національна поліція України
Jerry Heil
Україна
Київ
Харків