Обвинение актера Темляка в домашнем насилии: полиция проводит расследование
Киев • УНН
Полиция Киева расследует дело по статье о домашнем насилии в отношении актера Константина Темляка. Его бывшая девушка обвиняет его в избиении и моральном издевательстве.
Полиция проводит расследование по обвинениям актера Константина Темляка в домашнем насилии.
Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
В настоящее время следственным отделом Подольского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве проводится досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие), в рамках которого проводится проверка относительно вероятного совершения домашнего насилия (Темляком Константином – ред.) в отношении бывшей девушки
Кроме того, в полиции сообщили, что в рамках расследования также проводится проверка относительно возможных фактов других правонарушений.
Контекст
Бывшая девушка Темляка Анастасия Соловьева публично обвинила его в насилии, избиении и моральном издевательстве. По ее словам, Темляк регулярно поднимал на нее руку, шантажировал самоубийством, когда она хотела уйти от него, изменял, просил девушек скидывать интимные фото.
Также Соловьева заявила, что он якобы в переписке с 15-летней девушкой, ныне певицей Manita, присылал сообщения и фото сексуального характера. Jerry Heil и YARMAK удалили клип на песню "С какого ты этажа неба?" после обвинений актера Константина Темляка в домашнем насилии.