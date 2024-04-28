Евровидение-2024: появилось видео первой репетиции alyona alyona & Jerry Heil, следующая - 1 мая

Минкульт показал видео первой репетиции alyona alyona & Jerry Heil, представителей Украины на Евровидении-2024, на сцене песенного конкурса в шведском Мальме, пишет УНН.

Детали

На сцене представительницы Украины на 68-м песенном конкурсе появились сами - без танцовщиков и бэквокала.

alyona alyona и Jerry Heil провели первую репетицию на сцене Евровидения-2024: появились фото

"Во время их выступления сцена Malmö Arena стала полотном для воспевания женской силы, стойкости и единства, необходимого для преодоления жизненных вызовов", - указали в Минкульте.

Дополнение

Вторая репетиция представительниц Украины состоится уже 1 мая. Полуфиналы Евровидения проведут 7 и 9 мая. Alyona alyona & Jerry Heil выступят в первом полуфинале под номером 5.