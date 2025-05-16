Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
08:01 • 8666 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

07:49 • 21976 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 00:03 • 34007 перегляди

Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії

15 травня, 18:19 • 102110 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

15 травня, 16:24 • 183751 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 15:19 • 110535 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 141761 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 133130 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 175865 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 151431 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.8м/с
89%
748мм
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних дронів

16 травня, 01:06 • 49388 перегляди

Музей авангарду розмістять у Києві в історичній будівлі на Липській

16 травня, 01:45 • 47811 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

16 травня, 02:19 • 69342 перегляди

Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

03:59 • 84583 перегляди

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

06:30 • 15707 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 183638 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 180794 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 244621 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 309422 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 363759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

07:26 • 13665 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 55274 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 93692 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 121481 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 154667 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025, який відбудеться у швейцарському Базелі. Два півфінали вже визначили 20 учасників.

Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025

Представники України - гурт Ziferblat - виступлять сьомими у гранд-фіналі Єсробачення-2025, повідомили організатори, пише УНН.

Деталі

У пісенному конкурсі, що цього року проходить у швейцарському Базелі, уже відбулося два півфінали, за підсумками яких визначилися 20 учасників, які приєдналися до "Великої п’ятірки" країн і чинних переможців конкурсу - Швейцарії.

Тепер у суботу, 17 травня, очікується, гранд-фіналу, і оприлюднено порядок виступів його учасників - 16 травня вранці, після другого півфіналу ввечері в четвер.

Україна, згідно з оприлюдненим порядком виступів, виступить 7-ою.

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі14.05.25, 00:24 • 61526 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКультураНовини Світу
Швейцарія
Україна
Brent
$64.65
Bitcoin
$103,714.10
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.09
Золото
$3,210.45
Ethereum
$2,601.63