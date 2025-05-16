Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025

Представники України - гурт Ziferblat - виступлять сьомими у гранд-фіналі Єсробачення-2025, повідомили організатори, пише УНН.

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У пісенному конкурсі, що цього року проходить у швейцарському Базелі, уже відбулося два півфінали, за підсумками яких визначилися 20 учасників, які приєдналися до "Великої п’ятірки" країн і чинних переможців конкурсу - Швейцарії.

Тепер у суботу, 17 травня, очікується, гранд-фіналу, і оприлюднено порядок виступів його учасників - 16 травня вранці, після другого півфіналу ввечері в четвер.

Україна, згідно з оприлюдненим порядком виступів, виступить 7-ою.

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі