Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025
Київ • УНН
Український гурт Ziferblat виступить сьомим у гранд-фіналі Євробачення-2025, який відбудеться у швейцарському Базелі. Два півфінали вже визначили 20 учасників.
Представники України - гурт Ziferblat - виступлять сьомими у гранд-фіналі Єсробачення-2025, повідомили організатори, пише УНН.
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У пісенному конкурсі, що цього року проходить у швейцарському Базелі, уже відбулося два півфінали, за підсумками яких визначилися 20 учасників, які приєдналися до "Великої п’ятірки" країн і чинних переможців конкурсу - Швейцарії.
Тепер у суботу, 17 травня, очікується, гранд-фіналу, і оприлюднено порядок виступів його учасників - 16 травня вранці, після другого півфіналу ввечері в четвер.
Україна, згідно з оприлюдненим порядком виступів, виступить 7-ою.
Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі14.05.25, 00:24 • 61526 переглядiв