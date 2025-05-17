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Песня Великобритании на Евровидении прозвучала у Букингемского дворца

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Оркестр исполнил песню Великобритании перед финалом конкурса в Швейцарии. Королевская семья пожелала удачи Remember Monday.

Песня Великобритании на Евровидении прозвучала у Букингемского дворца

Оркестр ирландской гвардии исполнил песню Великобритании на Евровидении у Букингемского дворца в субботу утром перед финалом конкурса песни в Швейцарии. Королевская семья поделилась этим видео в X, пишет УНН.

Детали

"Желаем Remember Monday удачи в финале Евровидения в Базеле сегодня вечером!" - подписали видео в аккаунте королевськой семьи.

Дополнение

В песенном конкурсе, который в этом году проходит в швейцарском Базеле, уже состоялось два полуфинала, по итогам которых определились 20 участников, которые присоединились к "Большой пятерке" стран и действующих победителей конкурса - Швейцарии.

Теперь в субботу, 17 мая, ожидается гранд-финал, и обнародован порядок выступлений его участников.

Украина, согласно обнародованному порядку выступлений, выступит 7-ой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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