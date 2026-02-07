Monokate робить ставку на фольклор: на Нацвідборі Євробачення-2026 артистка вразила українською традицією
Київ • УНН
Катерина Павленко (Monokate) на Нацвідборі Євробачення-2026 представила номер, що поєднав електроніку з народними мотивами. Солістка Go_A виступила під номером 3, раніше посідала 5-те місце на Євробаченні-2021.
Національний відбір на Євробачення-2026 цього року дарує глядачам справжню подорож у серце нової сучасної української музики. Одна з учасниць відбору, а саме Катерина Павленко (більш відома як Monokate) здивувала глдачів та членів журі відбору унікальною репрезинтацією української культури. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Катерина Павленко, екссолістка гурту "Go_A", знову поєднала сучасну електроніку з автентичними народними мотивами, представивши номер, який буквально дихав українською традицією. Артистка виступила під номером 3 в прямому ефірі нацвідбору на Євробачення.
До речі, Monokate вже брала участь у Євробаченні. У 2021-у році разом з гуртом "Go_A" артистка посіла 5-е місце на конкурсі. Тоді український колектив виконав трек "Shum" та здивував яскравим перформансом. Артисти посіли 2 місце у телеголосуванні того року.
