Monokate делает ставку на фольклор: на Нацотборе Евровидения-2026 артистка поразила украинской традицией
Киев • УНН
Екатерина Павленко (Monokate) на Нацотборе Евровидения-2026 представила номер, объединивший электронику с народными мотивами. Солистка Go_A выступила под номером 3, ранее занимала 5-е место на Евровидении-2021.
Национальный отбор на Евровидение-2026 в этом году дарит зрителям настоящее путешествие в сердце новой современной украинской музыки. Одна из участниц отбора, а именно Екатерина Павленко (более известная как Monokate) удивила зрителей и членов жюри отбора уникальной репрезентацией украинской культуры. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Екатерина Павленко, экс-солистка группы "Go_A", снова соединила современную электронику с аутентичными народными мотивами, представив номер, который буквально дышал украинской традицией. Артистка выступила под номером 3 в прямом эфире нацотбора на Евровидение.
Кстати, Monokate уже участвовала в Евровидении. В 2021 году вместе с группой "Go_A" артистка заняла 5-е место на конкурсе. Тогда украинский коллектив исполнил трек "Shum" и удивил ярким перформансом. Артисты заняли 2 место в телеголосовании того года.
