Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку
Київ • УНН
Австрія виграла Євробачення-2025. Україна посіла 9 місце. Гурт Ziferblat подякував Європі за підтримку та виголосив "Слава Україні!" у фіналі.
На "Євробаченні-2025" у Базелі переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Це третя перемога країни на "Євробаченні". Про це інформує УНН з посиланням на Eurovision Song Contest 2025.
Деталі
Загалом Австрія набрала 436 балів, отримавши найбільше балів від національних журі (258), а також отримавши 178 балів від глядачів.
На другому місці — Ізраїль (357), на третьому — Естонія (356). А от фаворити букмекерів — Швеція — на четвертому місці з 321 балом.
Також найбільше балів від національних журі отримали: Швейцарія — 214 (а ось від глядачів — нуль балів) та Франція — 180. Ісландія ж не отримала жодного балу від журі, а від глядачів — 33 бали.
Гурт Ziferblat посів 9-те місце. Україна отримала загалом 218 балів: 60 балів від національного журі та 156 балів — від глядачів.
Останні місця на "Євробаченні-2025":
Ісландія — 33;
Сан-Марино — 27.
Нагадаємо
У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat зі сцени подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!".