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Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Австрія виграла Євробачення-2025. Україна посіла 9 місце. Гурт Ziferblat подякував Європі за підтримку та виголосив "Слава Україні!" у фіналі.

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

На "Євробаченні-2025" у Базелі переміг представник Австрії JJ із піснею Wasted Love. Це третя перемога країни на "Євробаченні".  Про це інформує УНН з посиланням на Eurovision Song Contest 2025. 

Деталі  

Загалом Австрія набрала 436 балів, отримавши найбільше балів від національних журі (258), а також отримавши 178 балів від глядачів.

На другому місці — Ізраїль (357), на третьому — Естонія (356). А от фаворити букмекерів — Швеція — на четвертому місці з 321 балом.

Також найбільше балів від національних журі отримали: Швейцарія — 214 (а ось від глядачів — нуль балів) та Франція — 180. Ісландія ж не отримала жодного балу від журі, а від глядачів — 33 бали.

Гурт Ziferblat посів 9-те місце. Україна отримала загалом 218 балів: 60 балів від національного журі та 156 балів — від глядачів.

Останні місця на "Євробаченні-2025":

Ісландія — 33;

Сан-Марино — 27.

Нагадаємо

У фіналі Євробачення-2025 гурт Ziferblat зі сцени подякував Європі за підтримку і виголосив гасло "Слава Україні!". 

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