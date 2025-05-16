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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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Євробачення-2025: визначено всіх фіналістів пісенного конкурсу

Київ • УНН

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У Базелі визначено фіналістів Євробачення-2025 після двох півфіналів. Україна увійшла до фіналу, де також виступлять країни-засновниці та переможці відбіркових турів.

Євробачення-2025: визначено всіх фіналістів пісенного конкурсу

У четвер, 15 травня, у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025". У ньому визначилася друга десятка фіналістів. Про це інформує УНН з посиланням на Eurovision.

Деталі

16 учасників другого півфіналу змагалися за 10 місць у фіналі. Крім конкурсантів, виступили також представники країн-засновниць Євробачення, які автоматично проходять до фіналу, – Великої Британії, Франції та Німеччини. За підсумками другого півфіналу визначилися такі переможці: 

  1. Литва, Katarsis – Tavo Akys
    1. Ізраїль, Yuval Raphael – New Day Will Rise
      1. Вірменія, PARG – SURVIVOR
        1. Данія, Sissal – Hallucination
          1. Австрія, JJ – Wasted Love
            1. Люксембург, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
              1. Фінляндія, Erika Vikman – ICH KOMME
                1. Латвія, Tautumeitas – Bur Man Laimi
                  1. Мальта, Miriana Conte – SERVING
                    1. Греція, Klavdia – Asteromáta

                      Також у грандфіналі виступатимуть 10 переможців першого півфіналу:

                      1. Україна – Ziferblat з піснею Bird of Pray
                        1. Норвегія — Kyle Alessandro із піснею Lighter
                          1. Албанія — Shkodra Elektronike із піснею Zjerm
                            1. Швеція — KAJ із піснею Bara Bada Bastu
                              1. Ісландія — Væb із пінсею RÓA
                                1. Нідерланди — Claude із піснею C'est La Vie
                                  1. Польща — Justyna Steczkowska із піснею GAJA
                                    1. Сан-Марино — Gabry Ponte із піснею Tutta L'Italia
                                      1. Естонія — Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato
                                        1. Португалія — NAPA із піснею Deslocado.

                                          Таким чином, у фінал проходять: Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

                                          Швейцарія, як країна-організаторка, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція беруть участь у фіналі автоматично.

                                          Нагадаємо

                                          Український гурт Ziferblat став одним із 10 фіналістів Євробачення-2025 у Базелі. Вони виступали під 5-м номером та зірвали овації публіки.

                                          Український гурт Ziferblat, який виступає на Євробаченні-2025 у Базелі, висловив подяку Європі за підтримку. Лідер гурту Данило Лещинський зробив заяву після виступу у першому півфіналі.

                                          Букмекери прогнозують перемогу Швеції на Євробаченні-2025. Україна має 11% шансів потрапити до п'ятірки кращих, а також у фінал пройшли Італія, Іспанія, Швейцарія та інші країни.

                                          Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід12.05.25, 17:00 • 145509 переглядiв

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