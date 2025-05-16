Євробачення-2025: визначено всіх фіналістів пісенного конкурсу
Київ • УНН
У Базелі визначено фіналістів Євробачення-2025 після двох півфіналів. Україна увійшла до фіналу, де також виступлять країни-засновниці та переможці відбіркових турів.
У четвер, 15 травня, у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення-2025". У ньому визначилася друга десятка фіналістів. Про це інформує УНН з посиланням на Eurovision.
Деталі
16 учасників другого півфіналу змагалися за 10 місць у фіналі. Крім конкурсантів, виступили також представники країн-засновниць Євробачення, які автоматично проходять до фіналу, – Великої Британії, Франції та Німеччини. За підсумками другого півфіналу визначилися такі переможці:
- Литва, Katarsis – Tavo Akys
- Ізраїль, Yuval Raphael – New Day Will Rise
- Вірменія, PARG – SURVIVOR
- Данія, Sissal – Hallucination
- Австрія, JJ – Wasted Love
- Люксембург, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
- Фінляндія, Erika Vikman – ICH KOMME
- Латвія, Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта, Miriana Conte – SERVING
- Греція, Klavdia – Asteromáta
Також у грандфіналі виступатимуть 10 переможців першого півфіналу:
- Україна – Ziferblat з піснею Bird of Pray
- Норвегія — Kyle Alessandro із піснею Lighter
- Албанія — Shkodra Elektronike із піснею Zjerm
- Швеція — KAJ із піснею Bara Bada Bastu
- Ісландія — Væb із пінсею RÓA
- Нідерланди — Claude із піснею C'est La Vie
- Польща — Justyna Steczkowska із піснею GAJA
- Сан-Марино — Gabry Ponte із піснею Tutta L'Italia
- Естонія — Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato
- Португалія — NAPA із піснею Deslocado.
Таким чином, у фінал проходять: Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.
Швейцарія, як країна-організаторка, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція беруть участь у фіналі автоматично.
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