Евровидение-2025: определены все финалисты песенного конкурса
Киев • УНН
В Базеле определены финалисты Евровидения-2025 после двух полуфиналов. Украина вошла в финал, где также выступят страны-основательницы и победители отборочных туров.
В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле состоялся второй полуфинал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем определилась вторая десятка финалистов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Eurovision.
Детали
16 участников второго полуфинала соревновались за 10 мест в финале. Кроме конкурсантов, выступили также представители стран-основательниц Евровидения, которые автоматически проходят в финал, – Великобритании, Франции и Германии. По итогам второго полуфинала определились следующие победители:
- Литва, Katarsis – Tavo Akys
- Израиль, Yuval Raphael – New Day Will Rise
- Армения, PARG – SURVIVOR
- Дания, Sissal – Hallucination
- Австрия, JJ – Wasted Love
- Люксембург, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
- Финляндия, Erika Vikman – ICH KOMME
- Латвия, Tautumeitas – Bur Man Laimi
- Мальта, Miriana Conte – SERVING
- Греция, Klavdia – Asteromáta
Также в гранд-финале будут выступать 10 победителей первого полуфинала:
- Украина – Ziferblat с песней Bird of Pray
- Норвегия — Kyle Alessandro с песней Lighter
- Албания — Shkodra Elektronike с песней Zjerm
- Швеция — KAJ с песней Bara Bada Bastu
- Исландия — Væb с пенсей RÓA
- Нидерланды — Claude с песней C'est La Vie
- Польша — Justyna Steczkowska с песней GAJA
- Сан-Марино — Gabry Ponte с песней Tutta L'Italia
- Эстония — Tommy Cash с песней Espresso Macchiato
- Португалия — NAPA с песней Deslocado.
Таким образом, в финал проходят: Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция.
Швейцария, как страна-организатор, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция принимают участие в финале автоматически.
Напомним
Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.
Украинская группа Ziferblat, которая выступает на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.
Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. Украина имеет 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.
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