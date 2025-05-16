Евровидение-2025: определены все финалисты песенного конкурса

В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле состоялся второй полуфинал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем определилась вторая десятка финалистов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Eurovision.

Детали

16 участников второго полуфинала соревновались за 10 мест в финале. Кроме конкурсантов, выступили также представители стран-основательниц Евровидения, которые автоматически проходят в финал, – Великобритании, Франции и Германии. По итогам второго полуфинала определились следующие победители:

Литва, Katarsis – Tavo Akys Израиль, Yuval Raphael – New Day Will Rise Армения, PARG – SURVIVOR Дания, Sissal – Hallucination Австрия, JJ – Wasted Love Люксембург, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son Финляндия, Erika Vikman – ICH KOMME Латвия, Tautumeitas – Bur Man Laimi Мальта, Miriana Conte – SERVING Греция, Klavdia – Asteromáta

Также в гранд-финале будут выступать 10 победителей первого полуфинала:

Украина – Ziferblat с песней Bird of Pray Норвегия — Kyle Alessandro с песней Lighter Албания — Shkodra Elektronike с песней Zjerm Швеция — KAJ с песней Bara Bada Bastu Исландия — Væb с пенсей RÓA Нидерланды — Claude с песней C'est La Vie Польша — Justyna Steczkowska с песней GAJA Сан-Марино — Gabry Ponte с песней Tutta L'Italia Эстония — Tommy Cash с песней Espresso Macchiato Португалия — NAPA с песней Deslocado.

Таким образом, в финал проходят: Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция.

Швейцария, как страна-организатор, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция принимают участие в финале автоматически.

Напомним

Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.

Украинская группа Ziferblat, которая выступает на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.

Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. Украина имеет 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след