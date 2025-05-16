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Евровидение-2025: определены все финалисты песенного конкурса

Киев • УНН

 • 394 просмотра

В Базеле определены финалисты Евровидения-2025 после двух полуфиналов. Украина вошла в финал, где также выступят страны-основательницы и победители отборочных туров.

Евровидение-2025: определены все финалисты песенного конкурса

В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле состоялся второй полуфинал 69-го песенного конкурса "Евровидение-2025". В нем определилась вторая десятка финалистов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Eurovision.

Детали

16 участников второго полуфинала соревновались за 10 мест в финале. Кроме конкурсантов, выступили также представители стран-основательниц Евровидения, которые автоматически проходят в финал, – Великобритании, Франции и Германии. По итогам второго полуфинала определились следующие победители: 

  1. Литва, Katarsis – Tavo Akys
    1. Израиль, Yuval Raphael – New Day Will Rise
      1. Армения, PARG – SURVIVOR
        1. Дания, Sissal – Hallucination
          1. Австрия, JJ – Wasted Love
            1. Люксембург, Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son
              1. Финляндия, Erika Vikman – ICH KOMME
                1. Латвия, Tautumeitas – Bur Man Laimi
                  1. Мальта, Miriana Conte – SERVING
                    1. Греция, Klavdia – Asteromáta

                      Также в гранд-финале будут выступать 10 победителей первого полуфинала:

                      1. Украина – Ziferblat с песней Bird of Pray
                        1. Норвегия — Kyle Alessandro с песней Lighter
                          1. Албания — Shkodra Elektronike с песней Zjerm
                            1. Швеция — KAJ с песней Bara Bada Bastu
                              1. Исландия — Væb с пенсей RÓA
                                1. Нидерланды — Claude с песней C'est La Vie
                                  1. Польша — Justyna Steczkowska с песней GAJA
                                    1. Сан-Марино — Gabry Ponte с песней Tutta L'Italia
                                      1. Эстония — Tommy Cash с песней Espresso Macchiato
                                        1. Португалия — NAPA с песней Deslocado.

                                          Таким образом, в финал проходят: Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция.

                                          Швейцария, как страна-организатор, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция принимают участие в финале автоматически.

                                          Напомним

                                          Украинская группа Ziferblat стала одним из 10 финалистов Евровидения-2025 в Базеле. Они выступали под 5-м номером и сорвали овации публики.

                                          Украинская группа Ziferblat, которая выступает на Евровидении-2025 в Базеле, выразила благодарность Европе за поддержку. Лидер группы Даниил Лещинский сделал заявление после выступления в первом полуфинале.

                                          Букмекеры прогнозируют победу Швеции на Евровидении-2025. Украина имеет 11% шансов попасть в пятерку лучших, а также в финал прошли Италия, Испания, Швейцария и другие страны.

                                          Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след12.05.25, 17:00 • 145507 просмотров

                                          Вита Зеленецкая

                                          Вита Зеленецкая

                                          КультураНовости Мира
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